Toman muestras de sangre a familias de 5 soldados muertos

Diez familiares, entre padres y madres de personas reportadas como desaparecidas tras la explosión en el cuartel Bolívar de Viacha, realizaron la toma de muestras de sangre que serán utilizadas en las pericias correspondientes para contribuir al proceso de identificación.

La Fiscalía de La Paz tiene en custodia 48 bolsas con restos humanos y, en ese marco, pidió a los familiares de las personas desaparecidas que se presenten en sus oficinas para que se sometan a las pruebas de genética (ADN).

El objetivo es establecer si los restos corresponden a las cinco personas que aún no han sido localizadas.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que estos restos “se encuentran codificados y con su respectivo investigador”.

“Se va a hacer la toma de muestra genética a cada uno de los familiares a efectos de darle certeza si estos restos humanos pertenecen a esos familiares”, señaló en una conferencia de prensa.

La directora nacional del IDIF, Helen Camacho, explicó que, de las nueve personas fallecidas, ocho fueron identificadas mediante características particulares, placas, marbetes de los uniformes y reconocimiento de familiares.

Los cuerpos identificados fueron entregados a sus familias.

Existe además un cadáver registrado como NN, encontrado junto a un carnet de identidad. Aunque se presume que corresponde a la persona consignada en el documento, el IDIF realizará una verificación pericial mediante pruebas genéticas.

La Defensoría del Pueblo señaló que continuará realizando seguimiento al caso y velando por los derechos de las personas afectadas y sus familias, así como por el acceso oportuno a información, justicia y condiciones adecuadas de atención y protección.