Viacha: Tras incidente, las FFAA apoyan a militar y Lara seguirá investigando

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, respondió a los dichos que hizo en su contra el presidente Rodrigo Paz, y, en contrapartida, informó que, a través de Cancillería, pidió ayuda internacional para la búsqueda de cuerpos y una investigación por las explosiones ocurridas en el Regimiento Bolívar de Viacha, el pasado 4 de septiembre.

“El Presidente podrá decir lo que quiera, tengo la conciencia tranquila”, afirmó Lara en contacto con la prensa.

Poco antes, Paz se había referido al altercado ocurrido entre Lara y un coronel de las Fuerzas Armadas (FFAA), la noche del martes, en Viacha, y había señalado que vio en el Vicepresidente un “perfil dictatorial”.

“Le vi un perfil dictatorial peligroso... lo que vi es lo que estoy opinando, qué intenciones tendrá el hombre”, cuestionó.

Lara aseguró que su preocupación es que se encuentre al resto de los desaparecidos por las explosiones en Viacha y se sancione a responsables. “Lo demás no me interesa”, dijo.

En Viacha al menos cinco familias esperan información sobre los cuerpos de sus allegados, víctimas de la explosión.

Ni la defensoría del Pueblo, ni el Gobierno, ni los militares , ni Derechos Humanos ni ninguna institución les han brindado ayuda para obtener información, mientras esperan en la calle y en albergues ya por seis días.

Lara dijo que el Presidente instruyó a los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas a no darle parte y que lo ignoren. “Que expertos nos ayuden en la investigación y en los trabajados de búsqueda y rescate. Esperamos que el Canciller haga las gestiones, se necesita colaboración internacional”, afirmó.

Apoyo

Las FFAA reanudaron ayer las tareas de búsqueda, recuperación y limpieza de escombros en la zona y respaldó al teniente coronel Ronald Alvarado, quien tuvo un altercado con Lara.

El comandante en jefe de las FFAA, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que “es doloroso ver algunas expresiones que denigran la integridad de la institución. (...) Les solicito a las autoridades y a la población el respeto a la institución boliviana”, afirmó.

Explicó que Alvarado “ha cumplido sus funciones como debía ”, afirmó.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldó también a Alvarado, “estaba cumpliendo una disposición para proteger la vida de las personas ante el riesgo que todavía existe en la zona”, señaló.