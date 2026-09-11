Alcalde de Viacha analiza traslado de cuartel; demolerán al menos tres casas

País
Redacción Central
Publicado el 11/09/2026 a las 8h14
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A una semana de las dos explosiones del cuartel “Bolívar”, que dejaron 14 soldados muertos y 80 heridos entre militares y civiles, además del daño a cientos de inmuebles de la zona,  el alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, dijo ayer que analiza pedir el traslado de la unidad militar por el peligro que representa.

Patzi dijo es muy probable  que derrumben  tres casas cercanas al cuartel.

En tanto, las labores de búsquedas y remoción de escombros se retomaron ayer en el regimiento de Viacha, luego de que las tareas técnicas de mitigación y seguridad del perímetro proporcionaran las garantías para los rescatistas.

Hasta el momento se rescataron restos de nueve soldados fallecidos y las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar a los otros cinco que aún continúan desaparecidas bajo la infraestructura colapsada.

Traslado

Patzi dijo ayer “como alcalde te puedo dar dos respuestas (al posible traslado de cuarteles): sí y no. Pero la respuesta en general la tiene Viacha. No, porque los cuarteles que tenemos nosotros son un patrimonio. Sí, porque hemos sufrido una desgracia”, declaró Patzi a la ANF.

Patzi informó también hoy  se realizará la demolición de un muro debilitado del cuartel Bolívar para continuar trabajando en la búsqueda de los cuerpos desaparecidos y la eliminación de residuos del material explosivo en la zona. Asimismo, no se descarta el derribo de los domicilios más afectados por la onda expansiva.

Por otro lado, el concejal Wilfredo Silva manifestó que existe una gran probabilidad de derrumbar al menos tres casas que resultaron gravemente afectadas por la onda expansiva, debido a que los daños son estructurales y difíciles de solucionar.

En tanto,  el personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos  trabajó el miércoles en la impermeabilización y neutralización de la estática del área donde ocurrió la explosión.

“Ahora, los especialistas de la FELCC y de la Fiscalía están en evaluación para continuar con los trabajaos. Apenas ambas instancias den la vía libre se continuará con la búsqueda de los cuerpos”, afirmó el funcionario.

El gobernador de La Paz Luis Revilla y  el alcalde Patzi informaron  que se presentó un proyecto de ley para el resarcimiento de los afectados por las explosiones en el cuartel de Viacha.

 

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