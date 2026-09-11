Arce amplió su declaración por caso Fondo Indígena y pedirá cesar su detención

El expresidente Luis Arce amplió su declaración informativa dentro de la investigación por el caso Fondo Indígena y su defensa anunció que este septiembre solicitará el cese de su detención preventiva.

Arce, quien se encuentra detenido preventivamente desde diciembre, se había acogido al derecho al silencio en su primera comparecencia, sin embargo, ahora decidió dar su testimonio de descargo.

Según su abogado Fernando Rivadeneira, la ampliación de su declaración se realizó el martes y estuvo acompañada de documentación que, a criterio de la defensa, demostraría que no tuvo participación en los hechos que se le atribuyen.

Arce está imputado por las irregularidades que ocurrieron en el Fondo Indígena, cuando ejercía como ministro de Economía, como la transferencia de recursos a cuentas privadas. El abogado explicó, como descargo, que esas operaciones estaban contempladas por la normativa vigente entonces.

Respecto a la supuesta falta de control sobre los desembolsos destinados a proyectos del Fondo Indígena, el abogado argumentó que existían mecanismos de control previo mediante las unidades de auditoría y controles posteriores a cargo de la Contraloría General del Estado.

Rivadeneira afirmó que una auditoría realizada en el marco del caso no establece, según la defensa, responsabilidad de Arce por una omisión de control ni por otro hecho relacionado con los desembolsos investigados.

“Cae por su propio peso” la imputación contra Arce, sostuvo el abogado, quien señaló que la defensa entregó al Ministerio Público reglamentos, decretos supremos y resoluciones ministeriales para respaldar su posición.

A partir de estos elementos, la defensa espera que la Fiscalía valore la documentación y considere un eventual sobreseimiento.

Paralelamente, anunció que solicitará este mes el cese de la detención preventiva de Arce.

Rivadeneira señaló además que la defensa hizo conocer al Ministerio Público que el exministro no se encuentra en condiciones óptimas de salud. Como alternativa a la detención preventiva, solicitará medidas sustitutivas, específicamente arresto domiciliario con salidas laborales.

“Eso es lo que quiere Luis Arce, no se va a escapar”, afirmó el abogado, quien agregó que su defendido pretende continuar ejerciendo labores como docente mientras afronta la investigación fuera de la cárcel.



