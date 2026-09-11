El Ejército denuncia al exministro de Defensa Edmundo Novillo por las muertes en Viacha

País
AGENCIAS
Publicado el 11/09/2026 a las 22h39
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Justo cuando se cumple una semana de las desgarradoras explosiones en el cuartel Bolívar de Viacha, en La Paz, el comandante general del Ejército, Héctor Alarcón, informó este viernes que se presentó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes en contra de Edmundo Novillo, quien ejerció como ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce.

El jefe militar señaló que la denuncia contempla un informe presentado por el comandante del Centro General de Mantenimiento del Regimiento, en el que se advertía en 2025 sobre los riesgos que implicaba mantener el material en esas instalaciones militares, reportó Unitel.

“La acción se sustenta en documentación administrativa vinculada a la destrucción de material pirotécnico y explosivo y en un informe presentado en septiembre de 2025, que advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material en depósito. En este informe lo calificaba como una amenaza real y recomendaba su desactivación, incineración y repliegue de estas instalaciones”, informó el jefe militar.

El comandante del Ejército también explicó que, en el mencionado informe, que fue elevado al exministro Novillo, se le hizo conocer la gravedad del material y el estado en el que se encontraba, además de los daños que presentaba.

“Se presentaban daños en su estructura física, embalajes deteriorados, alteración de sus compuestos químicos, desprendimiento de residuos y presencia de humedad”, señaló el jefe militar en referencia al estado del material.

Tras la denuncia presentada, el jefe militar espera que la Fiscalía analice los documentos presentados y proceda con la investigación contra el exministro de Arce.

“Porque esta exautoridad (Novillo) cometió la omisión de evitar que se realizaran estas acciones, lo que produjo la muerte de nuestros camaradas”, sostuvo.

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