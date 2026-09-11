La Gobernación de Santa Cruz promulga ley departamental antibloqueos

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Publicado el 11/09/2026 a las 14h54
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El gobernador de Santa Cruz, JP Velasco, promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencias ante los bloqueos de vías.

"Lo cierto es que el departamento de Santa Cruz demandaba la elaboración de un instrumento normativo que se constituye en la punta del iceberg, la punta de lanza de lo que debe significar erradicar la cultura del bloqueo e instalar el respeto a los derechos de los terceros", dijo la vicegobernadora Paola Aguirre durante el acto central.

Asimismo, la autoridad afirmó que la cultura de bloqueos deteriora la imagen del país e impide la llegada de las inversiones para reactivar la economía.

La norma fue aprobada el pasado 3 de septiembre por la Asamblea Departamental y establece la coordinación y respuesta entre la Secretaría de Seguridad, la Policía, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea, para activar alertas y diálogo antes de que se instalen bloqueos en el departamento.

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