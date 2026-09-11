“Habrá convulsión”: Transportistas y gremiales rechazan el levantamiento de la subvención en 2027

Dirigentes del trasporte pesado y de los gremiales rechazaron el levantamiento de la subvención a los combustibles en el 2027, planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Va a ser una convulsión total. La gente ya está cansada y este Gobierno va a querer otra vez decretar (el levantamiento de la subvención)”, dijo a Urgente.bo el primer secretario de la Federación del Transporte Pesado, Nelson Carrillo.

Asimismo, el dirigente afirmó que este sería un gran problema para el Estado, debido a que actualmente el sector del transporte pesado ya se encuentra en estado de emergencia y el levantamiento de la subvención agravaría su situación.

Por su parte, el representante de los gremiales de El Alto Toño Siñani indicó que su sector exige la libre importación de combustibles e indicó que el levantamiento total de la subvención afectaría a los comerciantes.

En ese sentido, Siñani planteó que el Gobierno no levante la medida para los sectores más vulnerables.

“Hemos dicho que se quite la subvención a los autos particulares, pero no a los autos que realmente hacen su trabajo con el volante, los que trabajan del día al día, como las flotas, los taxis, minibuses y demás”, manifestó el dirigente.

Por último, indicó que rechazan el levantamiento de la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a que encarecería el costo de vida de los ciudadanos.

“Ahora la garrafa cuesta 22.50 bolivianos, si va a subir a 50, 70 o 100 bolivianos, automáticamente es una inflación, donde va a golpear al compañero que es más humilde, el que no tiene economía”, concluyó.