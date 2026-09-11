Lara declaró por el caso "Audi" contra Espinoza y pide convocar al vendedor de camioneta

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, declaró como denunciante este viernes ante la Fiscalía dentro del caso Audi, una investigación abierta contra el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

De acuerdo a Lara, la persona que vendió el vehículo a Espinoza sería el mismo que vendió terrenos a Ernesto Arce, el hijo del expresidente Luis Arce, en 2021, con un valor de 3,3 millones de dólares.

"Hemos declarado y nos hemos ratificado en su integridad sobre la denuncia, hemos pedido también que se cite al vendedor, que resulta ser el mismo que le vendió las propiedades a los hijos de Luis Arce", dijo Lara.

Indicó además que las investigaciones deben avanzar y que el exministro aun no declaró sobre el caso.

Lara mencionó que quedó demostrado que Espinoza omitió su declaración jurada porque él adquirió su vehículo el 30 de abril y cuando hizo su declaración jurada en junio no afirmó que contaba con un vehículo.

"Hay incumplimiento de deberes porque él, siendo funcionario, conocía la ley y ha mentido sobre el precio del vehículo con la finalidad de evadir impuestos y de pagar un monto menor por el valor del vehículo", añadió.

En agosto de este año, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia presentada por el Vicepresidente contra Espinoza por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y otros, luego de que Espinoza haya comprado una vagoneta valuada entre 50.000 y 60.000 dólares, mientras que el documento de venta solo contempla Bs 350.000.