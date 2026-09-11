Paz propone unidad en cuatro temas a Quiroga y Doria Medina

El presidente Rodrigo Paz llamó nuevamente a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa a “ponerse de acuerdo” y trabajar en cuatro temas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Paz les pidió unidad para debatir “abiertamente”.

“Nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando el señor Quiroga lanzó sus reformas constitucionales, inmediatamente dije ‘le tomo la mano, venga, vamos a trabajar en esto’ cuando el señor Doria Medina dijo vamos, hay que hacer la ley de Inversiones, hidrocarburos, dije ‘le tomó la palabra, venga, hay que juntar los esfuerzos. Lo mismo con otras fuerzas, como la del señor Manfred Reyes Villa. Él está de acuerdo con el 50-50, dije ‘venga usted, ¿cuántos diputados tiene y senadores? Venga vamos a trabajar’”, dijo Paz, según reporte de Urgente.bo.

Hace semanas, Paz ya había llamado a los líderes políticos para poder trabajar en conjunto desde la ALP. Esta vez volvió a reiterar que se debe trabajar en cuatro temas principales.

“Les pido esa unidad necesaria para debatir abiertamente esas transformaciones de leyes, reforma constitucional, 50-50 y subvención a futuro, cuatro temas”, mencionó.

Unidad

El primer mandatario resaltó que desde la Asamblea se concentra el 87% de personas que piensan “diferente respecto a los últimos 20 años”.

“No nos va a perdonar Dios más allá de las diferencias; son el 87% del Parlamento con una visión conjunta, con diferentes organizaciones (...) nunca más vamos a volver a repetir 87%.

Es una cantidad extraordinaria de hombres y mujeres que piensan diferente en los últimos 20 años”, finalizó.