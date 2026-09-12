Hallan nuevos restos humanos durante la demolición de un muro en el cuartel Bolivar de Viacha

Equipos especializados de Bomberos hallaron nuevos restos humanos durante los trabajos de demolición controlada de un muro inestable en el Regimiento Bolívar de Viacha, donde hace una semana se registraron dos explosiones que dejaron nueve personas fallecidas y cinco desaparecidas.

El hallazgo se produjo luego de la demolición de un muro que representaba un riesgo para los equipos especializados y que retrasaba los trabajos para el hallazgo de cuerpos y la eliminación de los restos del material explosivo en el sector.

Posterior a la destrucción del muro, se encontraron partes humanas en una de las tareas de rastreo en el área. Las autoridades ya iniciaron los procedimientos correspondientes para analizar los restos encontrados y determinar su filiación.

El hallazgo se suma a las labores desplegadas para encontrar a las cinco personas que continúan desaparecidas tras las explosiones registradas el pasado 5 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”.