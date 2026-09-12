Lluvias y tormentas marcarán la jornada en varias ciudades de Bolivia

El pronóstico del Senamhi anticipa un marcado contraste térmico para este sábado 12 de septiembre: mientras el occidente tendrá temperaturas bajo cero durante las primeras horas, el oriente registrará los valores más elevados, con máximas de hasta 36°C.

El clima presentará condiciones variables en diferentes regiones de Bolivia durante este sábado. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), varias ciudades tendrán cielos despejados o parcialmente nublados, aunque también se prevén lluvias y tormentas eléctricas en sectores de los valles y el oriente del país.

El contraste de temperaturas será uno de los principales protagonistas de la jornada. Mientras ciudades del altiplano comenzarán el día con registros bajo cero, en el oriente las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 36°C.

Altiplano: frío intenso durante las primeras horas

En el occidente del país se espera una mañana marcada por las bajas temperaturas.

La Paz tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, con una jornada mayormente despejada.

En El Alto, el termómetro descenderá hasta -1°C y alcanzará una máxima de 15°C. También se prevén cielos mayormente despejados.

Oruro registrará temperaturas entre -2°C y 20°C, con condiciones mayormente despejadas.

En Potosí, las temperaturas oscilarán entre -3°C y 19°C. De acuerdo con el pronóstico, no existe probabilidad de precipitaciones durante el día ni la noche.

Valles: lluvias y tormentas en varias ciudades

En los valles, las condiciones serán más variables, con presencia de lluvias y tormentas eléctricas en algunas ciudades.

Cochabamba tendrá una mínima de 9°C y una máxima de 22°C. La jornada comenzará con cielos despejados, pero se prevén lluvias durante la tarde y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante la noche.

En Sucre, las temperaturas estarán entre 7°C y 16°C. El pronóstico contempla lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde y nuevamente lluvias durante la noche.

Tarija tendrá temperaturas de entre 4°C y 13°C. Se esperan lluvias durante la mañana, una mejora de las condiciones por la tarde, con cielos despejados, y nuevamente precipitaciones durante la noche.

Oriente: calor, lluvias y tormentas

El oriente boliviano presentará las temperaturas más elevadas de la jornada, aunque algunas ciudades también estarán acompañadas por precipitaciones y actividad eléctrica.

Cobija será una de las ciudades más calurosas del país, con temperaturas que oscilarán entre 23°C y 36°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la jornada.

En Trinidad, las temperaturas estarán entre 21°C y 32°C. El pronóstico contempla lluvias con tormentas durante la mañana, lluvias por la tarde y nuevamente precipitaciones durante la noche.

En Santa Cruz de la Sierra, el termómetro marcará entre 19°C y 25°C. La jornada estará marcada por lluvias durante la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y nuevamente lluvias durante la noche.