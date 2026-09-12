Pierde apoyo el fin de la subvención; en La Paz y El Alto está el mayor respaldo

Un reciente estudio de la empresa Ipsos SIESMORI publicado en septiembre reveló que el respaldo a la eliminación de la subvención de los combustibles, cayó del 78% al 63% en Bolivia, entre enero y agosto del 2026. Además, La Paz y El Alto se mantienen como las ciudades con mayor aceptación a la medida con un 76% de apoyo.

El apoyo al fin de la subvención va en descenso

Las encuestas evidencian que la aceptación de la medida por parte e la población perdió fuerza por parte de la población a lo largo del año. El cambio de opinión está motivado principalmente por la preocupación de la ciudadanía ante el impacto que el alza del diésel pueda tener en el costo de la vida en general.

En enero de 2026 un 78% de las personas estaban de acuerdo con quitar la subvención. En agosto del mismo año el apoyo cayó 15 puntos, ubicándose en un 63%.

La Paz y El Alto respaldan la medida; en Santa Cruz cae el apoyo

El documento muestra una diferencia de posturas entre las regiones. La Paz y El Alto son las ciudades que registran el mayor apoyo al levantamiento de la subvención, ambas con un 76% de aprobación.

Por su parte en Santa Cruz se mostró una caída bastante pronunciada: el apoyo se redujo 35 puntos, con un 82% en enero y 47& en agosto. Mientras tanto, el rechazo subió del 11% al 44%.

Mientras tanto, en la ciudad de Cochabamba el respaldo bajó de un 79% al 66%.

Incertidumbre en la población

Según la opinión recogida de los encuestados, el 50% está dispuesto a afrontar incremento de precios para superar el desabastecimiento, frente al 46% que está en desacuerdo.

Ante la pregunta sobre si prefiere realizar filas por un combustible más barato o recibirlo de manera rápida pero más cara, el 30) prefiere pagar más para no perder el tiempo, mientras que el 33% piensa que seguirá haciendo fila para cuidar su economía.

No obstante, el 48% de los consultados no creen que el suministro de combustible se regularice durante la actual gestión gubernamental.