Sondeo del IBCE: 96% de los bolivianos consultados rechaza los bloqueos como medida de presión

El 96% de los bolivianos consultados en un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) rechazó los bloqueos como medida de presión, mientras que el 95% consideró que debe primar el diálogo y respaldó la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos.

El sondeo, realizado entre el 7 y el 10 de septiembre mediante 10 preguntas cerradas, recogió 1.362 respuestas y fue impulsado por el Directorio del IBCE, que agrupa a entidades de los sectores agropecuario, forestal, exportador, importador, comercial, industrial, servicios, turismo y despachos aduaneros.

Los resultados reflejan además que el 98% de los consultados considera que los bloqueos perjudican al desarrollo de Bolivia y el mismo porcentaje afirma que estas medidas dañan la imagen internacional del país.

Además, el 97% considera que los bloqueos vulneran el derecho a la libre circulación y al trabajo, mientras que el 96% señaló que fue afectado de manera directa o indirecta por alguno de estos conflictos.

El sondeo también establece que el 96% considera que bloquear caminos constituye un delito por los daños que provoca y respalda que los responsables sean sancionados.

Respecto a la situación institucional, el 81% de los consultados manifestó su acuerdo con una prórroga del estado de excepción.

Los resultados fueron presentados por el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, durante una conferencia de prensa realizada el 11 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra.

resultados-sondeo-de-opinion-bloqueos-7-10_101-17223961_20260912005735DescargaRodríguez recordó que los bloqueos registrados durante 53 días entre mayo y junio provocaron pérdidas económicas superiores a los $us 3.000 millones, con efectos en la inversión, producción, comercio, exportaciones e importaciones, turismo, transporte, servicios, empleo e ingresos de las familias, además de las recaudaciones del Estado y la imagen del país.

"Duele la pobreza en Bolivia -que no es de ahora- y duele más que la pobreza aumente; según datos oficiales, hay más de 5 millones de pobres en el país, casi 2 millones viviendo en situación de extrema pobreza, pasando hambre y con una condición de vida precaria", señaló Rodríguez.

El gerente general del IBCE expresó su preocupación por la conflictividad y advirtió que los nuevos anuncios de bloqueos generan incertidumbre y afectan las posibilidades de estabilización y crecimiento económico.

"La percepción ciudadana recogida en el sondeo es clara: Bolivia precisa una Ley Antibloqueos que no solo sancione penalmente, sino que obligue al pago del daño económico que causen los bloqueadores, así como los instigadores y financiadores, sean personas naturales o jurídicas", sostuvo.

Rodríguez también consideró urgente la ampliación del estado de excepción para avanzar en la aprobación de una Ley Antibloqueos y en los cambios estructurales que requiere el país.

"Bolivia no aguanta un paro más, no puede ser que unos cuantos violentos perjudiquen a millones de ciudadanos", concluyó.