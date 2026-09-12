Sucre se viste de fiesta y devoción con la Gran Entrada en honor a la Virgen de Guadalupe

Al ritmo de caporales y morenadas provenientes de distintas regiones del país, la ciudad de Sucre vive este sábado una jornada de júbilo y tradición con el desarrollo de la Entrada Folclórica en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de la capital.

La masiva manifestación cultural y religiosa reúne a un total de 64 fraternidades que recorren las principales avenidas de la ciudad, desplegando música, colorido y fe hasta llegar al santuario de la imagen patronal.

La jornada festiva arrancó con el paso de la fraternidad Mini Pujllay, perteneciente a la Unidad Educativa Manuel Mendieta de Tarabuco, que inauguró oficialmente el trayecto marcando el inicio de una de las expresiones folclóricas más relevantes del departamento de Chuquisaca.

Se prevé que el despliegue de los miles de bailarines y músicos continúe durante todo el día, consolidando a esta festividad como un referente indispensable del patrimonio vivo de la región.