Congreso de Transporte Libre rechaza la ampliación del Estado de Excepción

El Congreso Nacional del Transporte Libre de Bolivia, reunido ayer sábado en la ciudad de Cochabamba, rechazó de manera contundente una eventual ampliación del Estado de Excepción, al considerar que la medida podría convertirse en un mecanismo de control de la protesta social frente a las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

Entre sus principales resoluciones, el sector también exigió la abrogación del Decreto Supremo 5676, que incrementó el precio del diésel, y advirtió que, si el Gobierno elimina la subvención a los hidrocarburos en 2027, pedirán un reajuste tarifario nacional en todas las modalidades del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental.

El congreso resolvió además exigir la intervención y fiscalización de la entidad encargada del Gas Natural Vehicular (GNV), junto con la compra inmediata de kits completos para los transportistas bolivianos.

Otra de las determinaciones fue el rechazo a una eventual nacionalización de vehículos indocumentados, posición que fue incluida entre las resoluciones adoptadas por el sector durante el encuentro nacional.

Respecto al Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), el transporte libre cuestionó el servicio que presta Univida y planteó terminar con lo que calificó como un monopolio en la comercialización del seguro. En ese sentido, pidió al Gobierno permitir que otras empresas puedan ofrecer el SOAT a nivel nacional.

El congreso también reclamó la intervención inmediata del Gobierno en el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras que forman parte de la Red Vial Fundamental. El sector advirtió que, si no se atienden sus demandas, podría dejar de pagar los peajes a nivel nacional. Entre los tramos mencionados figuran Vinto-Machacamarca, Challapata, el Trópico de Cochabamba, Puente Río Mamoré, Villazón-Tarija, Copacabana-Kasani, La Paz-Apolo y La Paz-Quiquibey.

El transporte libre exigió al Ejecutivo convocar de manera inmediata a los ministros responsables de cada área para atender y resolver sus demandas. El plazo fijado por el sector es de 48 horas, a partir de este lunes. En caso de no recibir una respuesta dentro de ese periodo, este sector advirtió con iniciar movilizaciones una vez concluya el actual Estado de Excepción.