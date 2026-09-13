Hallan nuevos restos en cuartel de Viacha y Ejército denuncia al exministro Novillo

País
Redacción Central
Publicado el 13/09/2026 a las 9h41
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Tras cumplirse una semana de las explosiones en el cuartel de Viacha, los equipos de búsqueda encontraron nuevos restos tras eliminar los riesgos que existían para el personal y que se espera que ayuden a identificar a las cinco soldados que continúan desaparecidos.

Víctimas

Equipos especializados de Bomberos hallaron ayer nuevos restos humanos durante los trabajos de demolición controlada de un muro inestable en el Regimiento Bolívar de Viacha, donde hace más de una semana se registraron dos explosiones que dejaron nueve personas fallecidas y cinco desaparecidas.

El hallazgo se produjo luego de la demolición de un muro que representaba un riesgo para los equipos especializados y que retrasaba los trabajos para el hallazgo de cuerpos y la eliminación de los restos del material explosivo en el sector.

Después de la destrucción del muro, se encontraron partes humanas en una de las tareas de rastreo en el área. Las autoridades ya iniciaron los procedimientos para analizar los restos encontrados y determinar su filiación.

El hallazgo se suma a las labores desplegadas para encontrar a las cinco personas que continúan desaparecidas tras las explosiones registradas el pasado 5 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería “Bolívar”.

Investigación

El comandante general del Ejército, Héctor Alarcón, informó el viernes que se presentó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes en contra de Edmundo Novillo, quien ejerció como ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce.

El jefe militar señaló que la denuncia contempla un informe presentado por el comandante del Centro General de Mantenimiento del Regimiento, en el que se advertía en 2025 sobre los riesgos que implicaba mantener el material en esas instalaciones militares, reportó Unitel.

“La acción se sustenta en documentación administrativa vinculada a la destrucción de material pirotécnico y explosivo y en un informe presentado en septiembre de 2025, que advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material en depósito. En este informe lo calificaba como una amenaza real y recomendaba su desactivación, incineración y repliegue de estas instalaciones”, informó el jefe militar en una conferencia de prensa.

El comandante del Ejército también explicó que, en el mencionado informe, que fue elevado al exministro Novillo, se le hizo conocer la gravedad del material y el estado en el que se encontraba, además de los daños que presentaba el acopio de  este material.

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