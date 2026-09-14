Asamblea comenzará a debatir el crédito del FMI, adelanta Paz

El presidente Rodrigo Paz anunció ayer durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba que esta semana comenzará el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió apoyo a los asambleístas.



“Se va a presentar la siguiente semana el debate en el parlamento sobre la ley del Fondo Monetario Internacional, algo que fuimos desarrollando, como cortar el financiamiento del déficit...”, dijo delante de asambleístas.



“Les pido a los asambleístas que la siguiente semana, que empieza desde mañana, se pueda generar con prontitud el debate de esta norma, que no solos significa cerca de 1.900 millones de dólares y también la apertura de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares”, sostuvo.



El Gobierno nación ratificó un acuerdo con el FMI por un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares. Este acuerdo financiero debe ser aprobado por una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



En la sesión de honor del Concejo de Cochabamba de este domingo estaba el alcalde Manfred Reyes Villa.



Paz también aseguró que se están haciendo reformas económicas, pero que está garantizada la continuidad de bonos sociales, como el Juancito Pinto, que se entrega a estudiantes, y el Juana Azurduy, que es para madres, entre otros.



En la sesión, Paz aseguró que solo para Cochabamba en el área de salud se destinará Bs 14.000 millones. Agregó que también se tienen destinados cerca de 3.000 millones para la construcción de carreteras en el departamento.