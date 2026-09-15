Ejecutivo constituye al viceministro de Transparencia como representante anticorrupción

Mediante el Decreto 5706, el Gobierno dispuso como prioridad la lucha contra la corrupción y, en ese marco, estableció que viceministro de Transparencia, se constituirá en el "Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia".

El decreto faculta al representante gubernamental a coordinar y articular estratégicamente estas materias dentro del Órgano Ejecutivo, así como ante los demás órganos del Estado y las entidades e instituciones públicas y privadas que correspondan.

El Decreto Supremo también modifica la estructura del Órgano Ejecutivo y determina que la cartera de Transparencia, pase a denominarse Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.

La nueva estructura contempla tres direcciones generales: Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos; Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos; y Gobernanza, Integridad Pública y Fortalecimiento a la Justicia.

Entre sus atribuciones, el Viceministerio deberá promover, ejecutar, coordinar y evaluar políticas y acciones nacionales orientadas a la integridad pública, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. También tendrá a su cargo el diseño y supervisión del Sistema Nacional de Integridad Pública y la formulación de mecanismos para prevenir conflictos de interés y fortalecer la ética pública.

El Viceministerio deberá realizar seguimiento y monitoreo de hechos relacionados con presuntos actos de corrupción y de los procesos administrativos y judiciales vinculados a estos.

Asimismo, podrá ejecutar acciones inmediatas "in situ" en entidades y empresas públicas, mixtas, cooperativas u otras en las que el Estado tenga participación patrimonial, con el propósito de identificar y requerir información o documentación física o digital, que deberá ser proporcionada de manera obligatoria e inmediata.

Entre sus competencias también figuran la formulación de políticas para la recuperación, administración, registro, control y destino de bienes y activos recuperados a favor del Estado derivados de actos de corrupción, además de la implementación de un sistema informático para su registro y control.

El actual viceministro de Transparencia es Yamil García, quien también forma parte de las comisiones que intervienen YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.