Ejecutivo constituye al viceministro de Transparencia como representante anticorrupción

País
ERBOL
Publicado el 15/09/2026 a las 11h58
ESCUCHA LA NOTICIA

Mediante el Decreto 5706, el Gobierno dispuso como prioridad la lucha contra la corrupción y, en ese marco, estableció que viceministro de Transparencia, se constituirá en el "Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia".

El decreto faculta al representante gubernamental a coordinar y articular estratégicamente estas materias dentro del Órgano Ejecutivo, así como ante los demás órganos del Estado y las entidades e instituciones públicas y privadas que correspondan.

El Decreto Supremo también modifica la estructura del Órgano Ejecutivo y determina que la cartera de Transparencia, pase a denominarse Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.

La nueva estructura contempla tres direcciones generales: Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos; Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos; y Gobernanza, Integridad Pública y Fortalecimiento a la Justicia.

Entre sus atribuciones, el Viceministerio deberá promover, ejecutar, coordinar y evaluar políticas y acciones nacionales orientadas a la integridad pública, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. También tendrá a su cargo el diseño y supervisión del Sistema Nacional de Integridad Pública y la formulación de mecanismos para prevenir conflictos de interés y fortalecer la ética pública.

El Viceministerio deberá realizar seguimiento y monitoreo de hechos relacionados con presuntos actos de corrupción y de los procesos administrativos y judiciales vinculados a estos.

Asimismo, podrá ejecutar acciones inmediatas "in situ" en entidades y empresas públicas, mixtas, cooperativas u otras en las que el Estado tenga participación patrimonial, con el propósito de identificar y requerir información o documentación física o digital, que deberá ser proporcionada de manera obligatoria e inmediata.

Entre sus competencias también figuran la formulación de políticas para la recuperación, administración, registro, control y destino de bienes y activos recuperados a favor del Estado derivados de actos de corrupción, además de la implementación de un sistema informático para su registro y control.

El actual viceministro de Transparencia es Yamil García, quien también forma parte de las comisiones que intervienen YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El lenguaje del lamido ¿Por qué los gatos lamen a los humanos?
3
Comunicado Grupo Nacional Vida
4
Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles
5
Justiniano anuncia la militarización de San Ignacio ante la ola del crimen organizado

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Cochabamba 216 años: Alberto Arze
3
De lugares de paso a destinos en sí mismos: los aeropuertos más deslumbrantes del mundo
4
Dra. Sumaya Saavedra Pozo, médica dermatóloga en rejuvenecimiento, estética facial y láser
5
La Policía Federal brasileña vincula al propietario de Banco Master con PixBet

Más en País

15/09/2026
Desde este martes, la banca devuelve ahorros desde $us 5.001 hasta $us 8.000
Desde este 15 de septiembre, el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó la tercera etapa del cronograma para la devolución de ahorros en dólares.
Ver más
15/09/2026
Gobierno toma cinco medidas para impulsar la producción, garantizar combustible y combatir la corrupción
El Gobierno anunció que mediante una reunión de gabinete se acordaron cinco medidas orientadas a reducir costos para el sector productivo, garantizar el...
Ver más
El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este miércoles 16 de septiembre, para tratar la ampliación del...
Ver más
15/09/2026
Lara convoca a sesión de la ALP para tratar ampliación del estado de excepción
Todas las ex y actuales autoridades que tuvieron a su cargo  el cuartel de  Viacha y que  no tuvieron el cuidado de prevenir   los hechos del 4 de septiembre, serán sujetos de investigación, “de...
Ver más
15/09/2026
Ex y actuales funcionarios están en la mira del Fiscal por sucesos en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció ayer durante la sesión de honor del Concejo Municipal de Cochabamba que esta semana comenzará el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del crédito de...
Ver más
14/09/2026
Asamblea comenzará a debatir el crédito del FMI, adelanta Paz
Equipos de rescate hallaron ayer sin vida a Shaira, la niña boliviana de siete años, quien se convirtió en la sexta víctima mortal del colapso de un edificio que cayó sobre la vivienda de una familia...
Ver más
14/09/2026
Hallan a Shaira, la sexta víctima del edificio colapsado
En Portada
15/09/2026 Seguridad
Juez envía a El Abra a joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba
Determinan detención preventiva para joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba. Luis A.R.F., de 18 años, fue enviado al penal de El Abra por la...
vista
15/09/2026 Seguridad
Militarizan San Ignacio de Velasco tras ola de asesinatos
El municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ya cuenta con presencia militar y de fuerzas especiales F10, luego de una ola de violencia que dejó cuatro...
vista
15/09/2026 Economía
Decreto eleva a Bs 6.000 millones el monto para sostener la compra de combustibles
El Gobierno, mediante el Decreto 5705, dispuso elevar a 6.000 millones de bolivianos el monto dispuesto por el Tesoro General de la Nación (TGN), para...
vista
15/09/2026 País
Gobierno toma cinco medidas para impulsar la producción, garantizar combustible y combatir la corrupción
El Gobierno anunció que mediante una reunión de gabinete se acordaron cinco medidas orientadas a reducir costos para el sector productivo, garantizar el...
vista
15/09/2026 País
Lara convoca a sesión de la ALP para tratar ampliación del estado de excepción
El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este miércoles 16 de...
vista
15/09/2026 Seguridad
Justiniano anuncia la militarización de San Ignacio ante la ola del crimen organizado
Ante la ola de ataques del crimen organizado en San Ignacio de Velasco, el gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció el envió militares a dicha región del...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El Gobierno reglamentó la exención del pago de aranceles de importación y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para...
Ver más
15/09/2026 Economía
Gobierno reglamenta exención de aranceles e IVA para bienes destinados a la producción
Determinan detención preventiva para joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba. Luis A.R.F., de 18 años,...
Ver más
15/09/2026 Seguridad
Juez envía a El Abra a joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba
El municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ya cuenta con presencia militar y de fuerzas especiales F10, luego...
Ver más
15/09/2026 Seguridad
Militarizan San Ignacio de Velasco tras ola de asesinatos
Deportes
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Marcelo Gallardo fue confirmado como el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián...
Ver más
13/09/2026 Fútbol Int.
Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la selección de Ecuador
Universitario de Vinto abandona el fondo de la tabla de posiciones del torneo todos contra todos gracias a la victoria...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Universitario de Vinto se impone a Independiente y abandona el último lugar
Tendencias
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Netflix dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos desde el 10 de septiembre de 2026. La medida...
Ver más
08/09/2026 Tecnología
Qué celulares Android y iPhone quedarán sin la aplicación de Netflix
Doble Click
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos
El Concejo Municipal de Cochabamba declaró como Hijo Predilecto a Constantino Klaric, un distinguido ciudadano cuya...
Ver más
13/09/2026 Vida
El Concejo distingue a Constantino Klaric, incansable referente de la aviación boliviana
El sábado 19 de septiembre (19:00) el Auditorio del Piso 15 del Edificio Municipal de Cochabamba albergará el estreno...
Ver más
13/09/2026 Cultura
Enrique Aráoz: “Alturas sonoras” es una propuesta de gala y solemne