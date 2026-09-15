Ex y actuales funcionarios están en la mira del Fiscal por sucesos en Viacha

País
Redacción Central
Publicado el 15/09/2026 a las 8h46
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Todas las ex y actuales autoridades que tuvieron a su cargo  el cuartel de  Viacha y que  no tuvieron el cuidado de prevenir   los hechos del 4 de septiembre, serán sujetos de investigación, “de manera independiente  y no políticamente”, dijo ayer  el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca.

El pasado 4 de septiembre dos explosiones en el cuartel de Viacha  dejaron 14 militares muertos y 84  heridos, la mayoría civiles. Gran parte de la infraestruc tura del regimiento quedó en escombros  y las viviendas a varias cuadras también fueron afectadas en diferentes grados.

A 11 días de a tragedia, ayer  la Alcaldìa de Viacha dio por terminadas las labores de limpieza y remoción de escombros  en el cuartel sin hallar los cuerpos que faltaban de cinco reclutas.

De estos cinco soldados se realizan los estudios genéticos de sus restos recogidos en 48 bolsas.

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“Yo les puedo decir como Fiscal General que hay diferentes personas que están inmiscuidas por comisión u omisión, de manera culposa directa o indirectamente, porque tendrían algún grado de participación en estos hechos (...) los cuales solamente queremos esclarecer”, afirmó.

La autoridad se refirió a la querella presentada por el Comando General del Ejército en contra del exministro de Defensa, Edmundo Novillo, basada en un informe entregado a la exautoridad el 25 de septiembre de 2025, referido al estado en el que se hallaban los explosivos almacenados en ese lugar.

Mariaca informó que tomó conocimiento de la querella presentada por parte del Ejército en contra de algunas personas, entre ellas, Novillo, y que está en consideración por parte de la comisión de fiscales.

Escombros

El director de Gestión Ambiental de municipio de Viacha, Marco Martínez, informó a Unitel que el lugar está libre de escombros y que “lastimosamente no se encontró ningún cuerpo”, como se esperaba tras la destrucción de la principal loza, que cayó por el siniestro ocurrido el pasado 4 de septiembre.

Dijo que, a partir de ahora, corresponde a la Fiscalía y a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) completar las pruebas de ADN de los restos hallados y avanzar, junto con las familias, en la identificación de las víctimas.

El cuartel Bolívar permanece precintado mientras continúan las investigaciones para establecer las causas de la explosión.

Lon restos humanos  serán sometidos a pruebas de ADN con el propósito de identificar a las víctimas.

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