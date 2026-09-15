Gobierno toma cinco medidas para impulsar la producción, garantizar combustible y combatir la corrupción

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Publicado el 15/09/2026 a las 14h25
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El Gobierno anunció que mediante una reunión de gabinete se acordaron cinco medidas orientadas a reducir costos para el sector productivo, garantizar el abastecimiento de combustible, reforzar la lucha contra la corrupción y mantener la estabilidad en el país.

"Se han tomado seis medidas. Todas esas medidas apuntan a que podamos producir con menores costos, garantizar combustible y abastecimiento, combatir la corrupción y preservar la estabilidad necesaria para que el país pueda trabajar", señaló el vocero presidencial José Luis Galvez.

Reducción de aranceles e impuestos para bienes productivos

Galvez indicó que la primera medida establece disposiciones sobre los aranceles de importación y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes destinados a la producción.

El vocero anunció que la medida busca reducir los aranceles e impuestos para determinados bienes y productos, con el objetivo de disminuir el costo de importación de maquinaria, tecnología e insumos necesarios para producir.

"Comprende insumos, semillas, genética, drones, accesorios, herramientas, equipos, bienes de capital, plantas industriales, destinados al sector productor que están exentos de impuestos. En lugar de complicar la vida de la producción debemos incentivar la producción", afirmó.

El vocero agregó que la medida busca reducir la carga tributaria sobre los bienes que requiere el sector productivo para fomentar la inversión y la generación de empleos.

"En lugar de complicar la vida de la producción debemos incentivar la producción. Estamos quitando impuestos a lo que Bolivia necesita para producir, invertir y generar empleos", sostuvo.

Facilidades para importar combustible

La segunda medida contempla la modificación del Reglamento de la Ley General de Aduanas para facilitar la importación de combustible. Gálvez explicó que el objetivo es simplificar y flexibilizar los procedimientos para la importación de gasolina, diésel y petróleo crudo, con el propósito de garantizar el abastecimiento al sector productivo y de servicios.

"Permite que el combustible ingresado pueda transferirse parcialmente mediante contratos de venta y que la parte no transferida pueda ser rembarcada al exterior de ser necesario. Hace que los almacenajes puedan servir como recintos aduaneros y que haya combustible todo el tiempo y se acorten los tiempos de provisión. Eliminar trabas logísticas y administrativas para que, entre combustible con rapidez, señaló.

La modificación permitirá que el combustible que ingrese al país pueda ser transferido parcialmente mediante contratos de venta, mientras que la parte que no sea transferida pueda ser reembarcada al exterior, si fuera necesario.

Cero corrupción

La medida está enfocada en fortalecer la lucha contra la corrupción y tener una política de mayor transparencia. En ese sentido se ampliaron las tareas del Viceministerio de Transparencia, que pasará a encargarse de articular las medidas contra la corrupción en la estructura del Estado.

Entre las nuevas herramientas se contempla la prevención y gestión de riesgos de corrupción, el seguimiento de denuncias, la recuperación y registro de activos, el análisis de patrimonios, la investigación de fortunas y la coordinación con otras instituciones.

"La corrupción debe dejar de ser solo un asunto de denuncias y pasar a ser una política de Estado que apunta a la prevención y seguimiento, inteligencia de datos y coordinación efectiva entre instituciones", afirmó.

Mas recursos para el combustible

La cuarta medida está relacionada con la ampliación de recursos destinados a garantizar el abastecimiento de combustible. Gálvez explicó que el costo de adquirir combustible en el exterior se incrementó y señaló que el Estado destina aproximadamente $us 55 millones por semana para mantener la subvención.

"Cada vez es más caro comprar combustible afuera. Gastan 55 millones de dólares a la semana para mantener la subvención. Esos 55 millones resolverían el problema de todos los establecimientos educativos y hospitales de tercer nivel en SC", manifestó.

Galvez aseguró que el Gobierno garantizará el abastecimiento, pero planteó la necesidad de debatir la continuidad del actual sistema de subvención debido a la existencia de mercados ilegales.

"No va a faltar combustible, vamos a proveer, pero hay que conversar realistamente sobre si queremos mantener esta subvención donde algunos se aprovechan corruptamente, revenden y crean un mercado negro y ganan dinero de manera inmoral", sostuvo.

Ampliación del estado de excepción.

La quinta medida contempla la ampliación por 90 días del estado de excepción por conmoción interna, propuesta que ya fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Gálvez explicó que el objetivo es garantizar las condiciones necesarias para mantener la paz y evitar que se repitan los conflictos y bloqueos registrados anteriormente.

La medida de la ampliación del estado de excepción por conmoción interna ya ha sido presentada a la ALP. El objetivo es poder garantizar por 90 días, poniendo los cimientos que se requieren, de manera excepcional, la paz que hemos disfrutado por estos 90 días", señaló.

Finalmente, aseguró que las amenazas que podrían afectar la circulación y el orden constitucional continúan vigentes y que será la ALP la que defina si la medida se mantiene.

"Los factores que motivaron han estado presentes, las amenazas de bloquear, de poder privar la circulación y romper el orden constitucional siguen vigentes, por eso se ha sacado este D.S. Será la ALP la que determine si continúa o no esta medida. A nuestro juicio es necesario", concluyó.

 

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