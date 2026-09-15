Lara convoca a sesión de la ALP para tratar ampliación del estado de excepción

El vicepresidente Edmand Lara convocó a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este miércoles 16 de septiembre, para tratar la ampliación del estado de excepción dispuesta por el Gobierno de Rodrigo Paz.

"Convoca a las Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados (...) a la instalación de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea", señala la convocatoria, que fija la sesión para las 16:00 en el Hemiciclo de la ALP.

El orden del día contempla inicialmente el tratamiento de la correspondencia y, como segundo punto, la consideración y tratamiento de la ampliación del estado de excepción establecida mediante el Decreto Supremo 5707, emitido el 14 de septiembre. La Presidencia de la ALP exhortó a los legisladores a participar presencialmente y garantizar su asistencia.

La ampliación fue aprobada el lunes por el gabinete de Paz por un periodo de 90 días, "mientras permanezcan los factores de riesgo". El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que los ministros acudirán a la Asamblea para sustentar la medida, que fue cuestionada por algunos legisladores y por el expresidente Jorge Tuto Quiroga.