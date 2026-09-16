Fiscal General convoca al Ministerio de Gobierno y la Policía a un encuentro contra la violencia criminal

País
ABI
Publicado el 16/09/2026 a las 21h39
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, solicitó formalmente una reunión interinstitucional con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el comandante de la Policía, coronel Adrián Álvarez, para articular un trabajo conjunto y definir lineamientos generales destinados a hacer frente a la violencia criminal que afecta al país.

La solicitud obedece a los recientes hechos de asesinato registrados en los municipios de San Ignacio de Velasco, Villa Magdalena y otras localidades de los departamentos de Santa Cruz y Beni.

“Estamos trabajando para que esta semana podamos sostener reuniones con los altos mandos policiales y miembros del Ministerio de Gobierno para que podamos trabajar de manera conjunta con relación a los hechos de violencia criminal que se registran en el país”, afirmó Mariaca.

La autoridad recordó que los casos de violencia criminal registrados en distintos departamentos del país son investigados a través de las Fiscalías Superiores de Vida y Personas, de Crimen Organizado y Narcotráfico.

Mariaca consideró que el posible encuentro permitirá dar una respuesta oportuna y contundente frente a la violencia criminal, priorizando la coordinación interinstitucional.

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