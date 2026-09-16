Gobierno dará Bs 5 millones para arreglar casas afectadas por explosión en Viacha

El Gobierno nacional destinará inicialmente Bs 5 millones para reparar las viviendas afectadas por las explosiones registradas en inmediaciones del Regimiento Bolívar, en Viacha, informó ayer el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

En tanto, familiares de soldados desaparecidos exigen que no se detenga la búsqueda hasta que se determine la identidad de todos.

Reconstrucción

“El dato que nos han pasado inicialmente es de 5 millones de bolivianos para todo lo que es reparación de las viviendas. Como hemos dicho, hay dos que deben ser demolidas y hay otras cinco que realmente necesitan un trabajo especial”, informó.

Justiniano explicó que, de acuerdo con la cuantificación técnica, dos viviendas presentan daños de tal magnitud que deberán ser demolidas, mientras que otras cinco requieren trabajos especiales para recuperar su estructura y garantizar su habitabilidad.

El ministro señaló que las reparaciones menores comenzaron ayer, mientras que las intervenciones de mayor magnitud están previstas para el jueves, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.

La evaluación de los daños fue realizada con apoyo técnico de Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), que estableció el alcance de las afectaciones y elaboró el informe que servirá para avanzar con las gestiones administrativas y jurídicas.

Justiniano aclaró que los Bs 5 millones corresponden a una estimación inicial y que el mecanismo para cubrir esos recursos todavía se encuentra en proceso de definición.

La autoridad aseguró que el Gobierno dará respuesta a las familias afectadas y sostuvo que la cuantificación de los daños permite avanzar en la atención de la emergencia provocada por las explosiones. “No vamos a dejar a nadie sin atender”, afirmó.

Desaparecidos

Justiniano también atendió ayer a los familiares de las cinco personas que permanecen desaparecidas tras las explosiones.

Un grupo de familiares expresó su preocupación ante la posibilidad de que las labores de búsqueda concluyan sin que se cuente con los resultados de los análisis que permitan establecer la identidad de los restos encontrados entre los escombros.



Los familiares solicitaron que no se cierre la búsqueda de las cinco personas desaparecidas hasta que el IDIF entregue los resultados de los análisis de ADN de los restos hallados.