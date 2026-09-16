El Gobierno denuncia que un juez de Santa Cruz ordenó que Luis Arce sea trasladado a una clínica y cuestiona su decisión

País
Unitel
Publicado el 16/09/2026 a las 14h09
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El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció este miércoles que un juez de Santa Cruz ordenó el traslado del expresidente Luis Arce hasta un centro de salud y, en ese marco, cuestionó esa decisión.

En su criterio, "hay indicadores que por supuesto tienen que llamar la atención a todas las autoridades y a toda la población".

"El señor Arce está cautelado en la ciudad de La Paz, bajo el control jurisdiccional de un juez de la ciudad de La Paz", afirmó.

"Sin embargo, de manera llamativa en la ciudad de Santa Cruz el juez de instrucción 15 asume conocimiento de una acción de libertad que no la plantea el señor Arce, sino su hijo", indicó.

Arce enfrentó hace años un cuadro de cáncer que superó con un tratamiento en Brasil. No obstante, debe ser sometido a revisiones constantes. De hecho, la orden judicial menciona un tratamiento de oncológico.

García observó la decisión judicial y se cuestionó: "Al final, ¿quién es el juez competente? ¿Es el de La Paz o el de Santa Cruz que ahora va a asumir las competencias que le corresponden al juez cautelar del proceso?".

Decisión

El juez 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, Carlos Alberto Moreira, ordenó al gobernador del penal de San Pedro de La Paz dar cumplimiento a la acción de libertad presentada por la defensa del expresidente Arce Catacora.

De acuerdo con la orden judicial a la que accedió la red UNITEL, el expresidente será ingresado al Hospital Arco Iris de la ciudad de La Paz y deberá permanecer con resguardo policial durante su internación.

Arce permanece con detención preventiva en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, por una investigación vinculada con el caso Fondo Indígena.

Revisión del proceso

García advirtió que "inclusive esta acción de libertad señala que se tiene que convocar a una audiencia para revisar su situación jurídica".

 

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