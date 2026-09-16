El Legislativo llama a debatir decreto de ampliación del estado de excepción

El presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, convocó ayer a la sesión plenaria para tratar la ampliación del estado de excepción que el gobierno de Rodrigo Paz lo definió mediante el decreto 5707.

En la convocatoria, Lara pide a senadores y diputados “realizar todos los esfuerzos necesarios para concurrir presencialmente a la sesión convocada”, que se iniciará a las 16:00 de hoy, en la Asamblea Legislativa.

“Siendo respetuosos de la Constitución y la ley (...), para el día de mañana (hoy) se está convocando a la sesión, a las cuatro de la tarde, para que la Asamblea apruebe, o en su caso, rechace la ampliación del estado de excepción”, dijo Lara a Unitel.

La Asamblea está obligada a convocar a la sesión, aunque Lara considera que “no es necesaria” la ampliación del estado de excepción.

Esta convocatoria surge después de que el lunes el Gobierno aprobó un nuevo decreto para ampliar el estado de excepción por otros 90 días.

El Decreto Supremo 5707 del 14 de septiembre establece la ampliación, “de manera excepcional, del plazo de vigencia del estado de excepción por conmoción interna declarado mediante Decreto Supremo 5636, del 20 de junio de 2026”.

El plazo inicial también fue fijado para 90 días y concluirá el próximo viernes, por lo que el Gobierno espera que hasta entonces la ampliación sea aprobada por los diputados y senadores.

No hay consenso

La propuesta de ampliar el estado de excepción fue rechazada por la Alianza Libre.

El senador de esa agrupación, José Manuel Ormachea, informó que su bancada no apoyará la iniciativa impulsada por el oficialismo.

“Les digo de entrada, el partido Libre no va a votar a favor del Estado de excepción, lo estamos adelantando”, declaró a los medios de comunicación.

En tanto, el jefe de Súmate, Manfred Reyes Villa, aseguró que sí apoyará el decreto de ampliación del estado de excepción en la Asamblea Legislativa.

“Yo no soy quien debo decir, pero a mi juicio sí, deberíamos por lo menos tener paz”, afirmó Reyes Villa, al ser consultado sobre la posibilidad de extender la medida.

Justificó su posición ante la posibilidad de que algunos sectores retomen las protestas y acciones de presión que afectaron al país durante varias semanas.

Evo rechaza

El expresidente del Estado, Evo Morales, rechazó la ampliación del Estado de Excepción en el país y, en contrapartida, convocó a sus seguidores a una “gran concentración” para el próximo 12 de octubre en el trópico de Cochabamba para “demostrar la fuerza que tenemos”.

“¿Para qué van ampliar el Estado de excepción?, ¿para seguir robando?, ¿para seguir vendiendo Bolivia, para que siga subiendo el dólar?”, cuestionó ayer.

Morales, en ese sentido, afirmó que el Trópico de Cochabamba está “en emergencia” y convocó a una “gran concentración” para el próximo 12 de octubre.

Según Morales, a la concentración llegarán, incluso, delegaciones internacionales y advirtió que servirá para demostrar “la fuerza que tenemos”.