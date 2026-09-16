Luis Fernando Camacho asume como embajador de Bolivia en Paraguay

El exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho fue posesionado este miércoles como embajador extraordinario y plenipotenciario de Bolivia ante Paraguay, durante un acto realizado en la Cancillería.

El canciller Héctor Huanca tomó el juramento a Camacho, quien asumió oficialmente la representación diplomática de Bolivia ante el Gobierno paraguayo. Con esta posesión, se convierte en el primer embajador designado por el presidente Rodrigo Paz en asumir funciones.

La Cámara de Senadores aprobó su designación el 13 de agosto, en una sesión reservada, después de que Camacho presentara su plan de trabajo ante la Comisión de Política Internacional.

Entre los objetivos planteados para su gestión están el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el impulso al comercio y las inversiones, la integración entre ambos países y una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico. También propuso trabajar en proyectos de interés bilateral, como la carretera Roboré-Paraguay y Puerto Busch.

La designación representa el ingreso de Camacho a la función diplomática después de haber ejercido como gobernador de Santa Cruz