Senamhi pronostica nevadas en cinco departamentos; los más afectados serán Potosí y Oruro

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Publicado el 16/09/2026 a las 13h38
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta meteorológica naranja por nevadas que afectarán a cinco departamentos de Bolivia, en diferentes zonas. El fenómeno afectará principalmente a la cordillera oriental de los departamentos de La Paz y Cochabamba, y a la cordillera occidental de Oruro, Potosí y Tarija.

“El departamento más afectado llegaría a ser Potosí, más al sur de Lípez y también el noreste, en el departamento de Oruro. El aviso es hasta este viernes, pero probablemente hasta el sábado en la madrugada”, informó la meteoróloga del Senamhi, Ximena Pancata.

Las nevadas empezarían la noche de este miércoles o, con mayor probabilidad, la mañana del jueves. En ese sentido, se prevé bastante nubosidad y bajas temperaturas en las regiones cercanas a las precipitaciones.

“En consecuencia, también vamos a estar con bastante nubosidad. A partir de hoy, probablemente tengamos bajas temperaturas en las ciudades de La Paz y El Alto, a partir de la tarde o noche. Y el día de mañana igual estaríamos con bastante nubosidad”, manifestó.

Pancata señaló que, a causa de las nevadas, las temperaturas máximas en La Paz y El Alto oscilarían entre 3 y 6 grados, mientras que las mínimas llegarían a estar por debajo de cero.

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