Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días

País
AGENCIAS
Publicado el 17/09/2026 a las 6h44
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Pese a que varios legisladores cuestionaron a los ministros de Gobierno y de Defensa sobre el trabajo desarrollado en los primeros 90 días del Estado de excepción, la mayoría votó por ampliar la medida por 90 días, reportó Unitel.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación del Estado de excepción por 90 días, tras un intenso debate entre las distintas fuerzas políticas presentes en la sesión.

“Existiendo mayoría absoluta queda aprobado la ampliación del Estado de excepción por 90 días”, dijo el vicepresidente Edmand Lara tras una maratónica sesión.

En la votación participaron 122 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa. Para la aprobación se requería la mayoría de los legisladores. Un total de 100 legisladores votaron a favor la ampliación de la medida impulsada por el Ejecutivo mediante un decreto supremo.

Antes de la votación, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se presentaron ante el Legislativo para rendir un informe oral sobre el Estado de excepción vigente desde el 20 de junio y justificar el pedido de ampliación de la medida. Varios legisladores los cuestionaron.

Una de las posiciones críticas fue la del diputado de Unidad, Carlos Alarcón, quien solicitó que solo se amplíe las medidas por 60 días argumentando que este tiempo iba a favorecer para trabajar y aprobar las reformas a la Constitución.

“Así como la Asamblea puede aceptar, pero no por 90 días, esto es postergar la reforma constitucional, entonces la opción tercera seria la autorización por 60 días, estoy planteando como una tercera alternativa”, sostuvo.

Sin embargo, la propuesta no tuvo la mayoría de votos para ser tomada en cuenta y se votó por aceptar los 90 días planteados por el Ejecutivo, según Unitel.

En la sesión, el ministro Justiniano, sostuvo que la ampliación del Estado de excepción no garantizará que no se registren nuevos bloqueos en el territorio nacional; sin embargo, afirmó que permitirá al Gobierno prevenir eventuales medidas de presión de sectores sociales.

“No podemos garantizar que no va a existir un bloqueo; lo que sí garantizamos es que el Estado tendrá mejores capacidades para prevenirlo”, declaró la autoridad ante el pleno de la Asamblea.

La declaración surgió a raíz de una pregunta de la senadora de Libre, Tomasa Yarhui, quien cuestionó el decreto de ampliación de la medida y pidió al Ejecutivo explicar si la extensión del Estado de excepción garantizará que no se registren nuevas medidas de presión.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que el Estado de excepción en Bolivia solo puede ser ampliado una vez. La declaración de la autoridad se produjo luego de que algunos legisladores cuestionaron el decreto que pretende extender la medida.

“La Ley 1740, en su artículo décimo, establece que el Estado de excepción solo podrá ser ampliado por una vez; no hay más, no habrá una segunda, no habrá una tercera”, dijo el ministro Oviedo ante la Asamblea Legislativa.

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