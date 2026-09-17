Descubren en los Yungas una nueva especie de felino: el tilcayo

País
Los Tiempos y agencias
Publicado el 17/09/2026 a las 16h43
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Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, conocido desde hace años por habitantes de la región como “tilcayo”, fue reconocido científicamente como una nueva especie. Se trata de Leopardus tilcayo, un gato silvestre que mide alrededor de 45 centímetros y pesa cerca de 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio.

La confirmación fue realizada por un equipo internacional de investigadores mediante un análisis genético de 38 ejemplares del género Leopardus, entre animales vivos, muestras de ejemplares rescatados o atropellados y material histórico conservado en museos. Los resultados mostraron que el tilcayo pertenece a una línea evolutiva diferente de otros gatos tigre de Sudamérica.

El estudio fue publicado este jueves en la revista científica Current Biology y constituye la primera descripción de una nueva especie de felino silvestre en más de un siglo. La investigación contó con la participación de científicos de Bolivia, Brasil y otros países, entre ellos la bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz.

El reconocimiento de Leopardus tilcayo corresponde al trabajo taxonómico de los investigadores, quienes determinaron, a partir de evidencia genética y morfológica, que se trata de una especie distinta. La publicación del estudio en Current Biology permitió difundir los resultados de esta investigación científica.

La historia de este felino comenzó cuando un poblador encontró un cachorro cerca de un bosque y lo llevó a su casa porque creyó que era un gato doméstico. Posteriormente, el animal llegó al refugio de vida silvestre Senda Verde, en los Yungas, donde llamó la atención de investigadores por sus características.

Nogales-Ascarrunz observó que sus manchas, la forma de la cola y otros rasgos no coincidían completamente con los de las especies con las que había sido identificado hasta entonces. Esa diferencia llevó a los investigadores a realizar estudios genéticos para determinar su verdadera clasificación. El análisis estableció que el tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

Un felino del que todavía se sabe poco

Pese al hallazgo, los científicos todavía tienen información limitada sobre el tilcayo. Hasta ahora se conocen dos ejemplares vivos y registros obtenidos mediante cámaras trampa. Los primeros datos sugieren que tendría hábitos nocturnos y que se alimentaría principalmente de pequeños roedores.

Su hábitat, los bosques nublados de los Yungas, enfrenta amenazas como la deforestación, la expansión agrícola y la actividad minera.

Los investigadores ya compartieron sus resultados con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo que podrá evaluar posteriormente el estado de conservación de esta nueva especie. La UICN no fue la entidad que determinó que el tilcayo es una especie nueva; su función en este proceso está relacionada con la evaluación de su estado de conservación.

El nombre “tilcayo” conserva la denominación utilizada tradicionalmente por las comunidades de la región, que conocían al animal mucho antes de que fuera reconocido formalmente como una especie distinta por la ciencia.

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