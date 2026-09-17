Oviedo dice que grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar un municipio de Pando

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que un grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar el municipio Santa Rosa en Pando, que es frontera con Brasil.

“Una fracción del PCC esta intentando tomar el control en el municipio de Santa Rosa en Pando, frontera con el Brasil, tomando carreteras, cobrando peaje y paso de mercaderías, este sería un argumento más que suficiente para ampliar el estado de excepción”, dijo el ministro.

Oviedo indicó que los integrantes de esta organización criminal estarían fuertemente armados y habrían instalado un peaje en la vía para controlar el paso.

En ese sentido, el ministro señaló que comerciantes y transportistas serían obligados a realizar pagos para poder trasladar su mercadería por este tramo carretero.