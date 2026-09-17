Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al general de División Aérea Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal como Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), instancia que tendrá una visión de mediano y largo plazo para la seguridad y defensa del país.

El acto se desarrolló en el Hall del Palacio Quemado, donde Paz afirmó que la puesta en marcha del Consejo llega en un momento oportuno para acompañar el proceso de transformación de Bolivia y responder a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

“Este consejo llega en el momento oportuno, porque tiene tareas específicas sobre aquello que queremos todos los bolivianos, que es transformar la patria”, afirmó.

El mandatario señaló que el COSDEP debe convertirse en un espacio permanente de pensamiento estratégico y coordinación del Estado, con tareas vinculadas a la cooperación regional, el intercambio de información e inteligencia, el control de las fronteras y del espacio aéreo, la lucha contra el tráfico ilícito de armas y el seguimiento de redes financieras criminales.

“Este consejo pasa a ser ya una visión de mediano y largo plazo sobre lo que tenemos que construir en Bolivia”, sostuvo.

Paz también afirmó que la instancia debe contribuir a garantizar la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional, el desarrollo económico y social y la unidad de la nación frente a riesgos y amenazas internas y externas.

En esa línea, instruyó a Mendizábal avanzar en una propuesta integral de ley de seguridad y defensa, actualizar el análisis estratégico de las amenazas que enfrenta Bolivia, fortalecer los mecanismos de inteligencia, estrategia y alerta temprana, establecer una coordinación permanente entre las instituciones del Estado y estudiar las adecuaciones normativas necesarias para responder al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las amenazas vinculadas al narcoterrorismo.

“Este no debe ser un organismo formal ni ocasional, debe ser un espacio permanente de pensamiento estratégico y de coordinación del Estado. La seguridad y la defensa de Bolivia requieren previsión, instituciones fuertes y políticas de Estado”, afirmó Paz.

El mandatario también pidió fortalecer la coordinación con los países vecinos para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y desarrollar capacidades tecnológicas para responder a estos riesgos.

Por su parte, Mendizábal señaló que la seguridad y defensa del Estado requieren una visión que trascienda el ámbito militar y permita anticipar riesgos de carácter político, económico, social, tecnológico, cibernético, ambiental, energético y militar.

“El mejor asesoramiento es aquel que le permita al conductor del Estado disponer de información precisa para comprender los riesgos a tiempo”, sostuvo.

El nuevo Secretario General Permanente mencionó entre los desafíos el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las ciberamenazas, la desinformación, los riesgos ambientales y la afectación de recursos estratégicos e infraestructura crítica.

Paz pidió a los ministros y autoridades que integran el COSDEP una participación activa y afirmó que la instancia debe constituirse en un instrumento permanente de asesoramiento y coordinación para las decisiones del Gobierno.



