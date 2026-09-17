Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa

País
ABI
Publicado el 17/09/2026 a las 20h56
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al general de División Aérea Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal como Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), instancia que tendrá una visión de mediano y largo plazo para la seguridad y defensa del país.

El acto se desarrolló en el Hall del Palacio Quemado, donde Paz afirmó que la puesta en marcha del Consejo llega en un momento oportuno para acompañar el proceso de transformación de Bolivia y responder a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

“Este consejo llega en el momento oportuno, porque tiene tareas específicas sobre aquello que queremos todos los bolivianos, que es transformar la patria”, afirmó.

El mandatario señaló que el COSDEP debe convertirse en un espacio permanente de pensamiento estratégico y coordinación del Estado, con tareas vinculadas a la cooperación regional, el intercambio de información e inteligencia, el control de las fronteras y del espacio aéreo, la lucha contra el tráfico ilícito de armas y el seguimiento de redes financieras criminales.

“Este consejo pasa a ser ya una visión de mediano y largo plazo sobre lo que tenemos que construir en Bolivia”, sostuvo.

Paz también afirmó que la instancia debe contribuir a garantizar la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional, el desarrollo económico y social y la unidad de la nación frente a riesgos y amenazas internas y externas.

En esa línea, instruyó a Mendizábal avanzar en una propuesta integral de ley de seguridad y defensa, actualizar el análisis estratégico de las amenazas que enfrenta Bolivia, fortalecer los mecanismos de inteligencia, estrategia y alerta temprana, establecer una coordinación permanente entre las instituciones del Estado y estudiar las adecuaciones normativas necesarias para responder al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las amenazas vinculadas al narcoterrorismo.

“Este no debe ser un organismo formal ni ocasional, debe ser un espacio permanente de pensamiento estratégico y de coordinación del Estado. La seguridad y la defensa de Bolivia requieren previsión, instituciones fuertes y políticas de Estado”, afirmó Paz.

El mandatario también pidió fortalecer la coordinación con los países vecinos para enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales y desarrollar capacidades tecnológicas para responder a estos riesgos.

Por su parte, Mendizábal señaló que la seguridad y defensa del Estado requieren una visión que trascienda el ámbito militar y permita anticipar riesgos de carácter político, económico, social, tecnológico, cibernético, ambiental, energético y militar.

“El mejor asesoramiento es aquel que le permita al conductor del Estado disponer de información precisa para comprender los riesgos a tiempo”, sostuvo.

El nuevo Secretario General Permanente mencionó entre los desafíos el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, las ciberamenazas, la desinformación, los riesgos ambientales y la afectación de recursos estratégicos e infraestructura crítica.

Paz pidió a los ministros y autoridades que integran el COSDEP una participación activa y afirmó que la instancia debe constituirse en un instrumento permanente de asesoramiento y coordinación para las decisiones del Gobierno.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
3
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
4
Ecuador declara un nuevo estado de excepción y toque de queda por el crimen organizado
5
Tensión entre Lara y Oviedo en la ALP marca debate sobre estado de excepción

Lo más compartido

1
Gobierno denuncia daño de más de Bs 200 millones en la estatal Yacana; apunta a cinco exfuncionarios
2
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
3
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
4
Inicia la sesión de la ALP que determinará si se amplía o no el estado de excepción
5
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur

Más en País

17/09/2026
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
Pese a que varios legisladores cuestionaron a los ministros de Gobierno y de Defensa sobre el trabajo desarrollado en los primeros 90 días del Estado de...
Ver más
17/09/2026
Tensión entre Lara y Oviedo en la ALP marca debate sobre estado de excepción
Los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, acudieron ayer al pleno de la Asamblea Legislativa...
Ver más
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que un grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar el municipio Santa Rosa en Pando, que es frontera con Brasil.
Ver más
17/09/2026
Oviedo dice que grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar un municipio de Pando
Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, conocido desde hace años por habitantes de la región como “tilcayo”, fue reconocido científicamente como una nueva especie. Se...
Ver más
17/09/2026
Descubren en los Yungas una nueva especie de felino: el tilcayo
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta meteorológica naranja por nevadas que afectarán a cinco departamentos de Bolivia, en diferentes zonas.
Ver más
16/09/2026
Senamhi pronostica nevadas en cinco departamentos; los más afectados serán Potosí y Oruro
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, denunció este miércoles que un juez de Santa Cruz ordenó el traslado del expresidente Luis...
Ver más
16/09/2026
El Gobierno denuncia que un juez de Santa Cruz ordenó que Luis Arce sea trasladado a una clínica y cuestiona su decisión
En Portada
17/09/2026 Seguridad
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
Los tres aprehendidos por el robo a la joyería Imperio fueron enviados con detención preventiva por seis meses al penal de El Abra. Se trata de los chilenos...
vista
17/09/2026 País
Descubren en los Yungas una nueva especie de felino: el tilcayo
Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, conocido desde hace años por habitantes de la región como “tilcayo”, fue reconocido...
vista
17/09/2026 Seguridad
Beller declara en Cámara Gesell por investigación contra Cerimedo
Nadia Beller fue trasladada este jueves bajo resguardo policial para declarar en Cámara Gesell dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito...
vista
17/09/2026 País
Asamblea aprueba la ampliación del Estado de excepción por 90 días
Pese a que varios legisladores cuestionaron a los ministros de Gobierno y de Defensa sobre el trabajo desarrollado en los primeros 90 días del Estado de...
vista
17/09/2026 País
Oviedo dice que grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar un municipio de Pando
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que un grupo vinculado al Comando Vermelho intenta tomar el municipio Santa Rosa en Pando, que es frontera...
vista
17/09/2026 Seguridad
La Policía busca el botín y a dos personas tras aprehender a tres por robo a joyería
Un ciudadano peruano y dos chilenos fueron aprehendidos la noche del martes como sospechosos del atraco a la joyería Imperio  el pasado 9 de septiembre.
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, informó que las instituciones del área de salud...
Ver más
17/09/2026 País
Posesionan al Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa
Los tres aprehendidos por el robo a la joyería Imperio fueron enviados con detención preventiva por seis meses al penal...
Ver más
17/09/2026 Seguridad
Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio
Un pequeño felino de los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, conocido desde hace años por habitantes de la...
Ver más
17/09/2026 País
Descubren en los Yungas una nueva especie de felino: el tilcayo
Deportes
La pista del Club Hípico Los Sargentos volverá a ser escenario de una prueba internacional, los Juegos Bolivarianos...
Ver más
17/09/2026 Multideportivo
Las pruebas ecuestres de los Juegos Bolivarianos de 2029 serán en Los Sargentos
Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se...
Ver más
16/09/2026 Multideportivo
Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Con susto. Así ganó Bolívar a Real Tomayapo por 1-2 anoche en Tarija, con lo que se mantiene como líder del campeonato...
Ver más
13/09/2026 Fútbol
Bolívar vence con susto a Real Tomayapo y se mantiene en la punta
Tendencias
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, los modelos que incorporan el sistema de cámara profesional más...
Ver más
11/09/2026 Tecnología
iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los celulares de Apple
Convertir una fotografía actual en un retrato con estética de los años 80 se convirtió en una de las tendencias más...
Ver más
10/09/2026 Tecnología
Claves para crear la foto más realista de cómo me vería en los años 80 con IA
Doble Click
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza
El Gobiern o de Israel toma rá represalias contra los autores del documental Naza, que ganó el Premio Especial del...
Ver más
15/09/2026 Cine
Israel amenaza a autores de cinta premiada que devela el genocidio
En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien...
Ver más
13/09/2026 Vida
María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos