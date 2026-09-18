Más estado de excepción quiere frenar conflictos; sectores ven innecesario

Tras la aprobación por mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (ALP) del estado de excepción, varios sectores sociales han mostrado su desacuerdo pese a los argumentos del Gobierno de que se estarían gestando varios focos de conflicto especialmente en los departamentos de La Paz, Santa cruz y Cochabamba.

El miércoles en la noche la ALP aprobó por mayoría absoluta el decreto del Gobierno para ampliar la medida por 90 dís más (hasta el 20 de diciembre).

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo que la ampliación del estado de excepción no es casualidad; responde a la información con la que cuenta el Gobierno. Se tienen identificados “focos de alta conflictividad” y la potencial reactivación de protestas en Senkata, el Chapare, San Julián y Yapacaní tras el 18 de septiembre”.

Ante la ampliación de la medida, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, manifestó su rechazo y sostuvo que este no tiene un justificativo para extenderse, ya que no hay movilizaciones sociales.

“Rechazo de parte de la COB a esta intención de ampliar el Estado de excepción y de que de una vez por todas se puedan ejercer los derechos democráticos a la protesta y a todo lo que implica”, declaró Argollo.

El expresidente Evo Morales, señalado como uno de los autores de los bloqueos de mayo y junio, también cuestionó la ampliación del estado de excepción.

Receso sindical

Según Morales, durante los primeros 90 días no hubo un “estado de excepción”, sino una especie de “receso sindical” con prohibición de reuniones, pero que de todas maneras igual fue roto.

“Para qué 90 días más, si en los primeros 90 días no hubo estado de excepción”, manifestó.

Justificación

Oviedo citó informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía que coinciden en el posible escenario de conflictividad que podría enfrentar el Gobierno, focalizado en regiones de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Detalló que en el Chapare se estarían articulando las próximas movilizaciones.

“Desde el Trópico de Cochabamba se están enviando activistas a diferentes zonas del país. ¿Para qué? Para organizar nuevamente un estado de conflictividad y enfrentamiento; eso es lo que hemos venido a exponer para respaldar la ampliación del estado de excepción”, explicó en la sesión, que concluyó en la madrugada de ayer con la extensión de la medida.

El estado de excepción es una medida extraordinaria y temporal que permite al Estado adoptar acciones especiales para enfrentar situaciones que alteran gravemente el orden público y afectan la seguridad o el normal funcionamiento del país.