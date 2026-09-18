Paz agradece al Legislativo por la aprobación del crédito del FMI y afirma que permitirá estabilizar la economía

El presidente Rodrigo Paz agradeció este viernes la aprobación en el Legislativo del crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que los recursos permitirán “blindar” las reservas y estabilizar la economía del país.

En una publicación difundida en sus redes sociales, el mandatario consideró que la sanción de la norma refleja que en Bolivia se dio una señal “contundente de madurez política, unidad y certidumbre económica”.

“Este respaldo contundente demuestra que, cuando el bienestar común está primero, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. Estos recursos no le pertenecen a una gestión, están destinados a blindar nuestras reservas, estabilizar la economía y abrir oportunidades reales de inversión y empleo”, señaló Paz.

El mandatario calificó este hecho, además, como un “paso histórico” que favorecerá a la patria que produce, “por cada agricultor, comerciante, trabajador, industrial y emprendedor que todos los días sostiene a este país con su esfuerzo”.