Gobierno reconoce que habrá inflación por el alza del diésel

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, defendió este sábado la eliminación de la subvención al diésel y aseguró que se trata de la decisión correcta para reactivar la economía, aunque reconoció que tendrá un efecto en los precios, según un reporte de Unitel.

“Esta decisión es la correcta, la teníamos que tomar. Cualquier gobernante sensato que piensa en función de la población tenía que afrontar esta decisión. Y así lo hizo Rodrigo Paz. No es sostenible un sistema que nos lleva a comprar caro para vender barato”, afirmó en alusión al precio internacional del combustible.

Según Gálvez, el Estado gastaba 55 millones de dólares semanales para sostener un modelo que calificó como obsoleto y que terminaba beneficiando a contrabandistas y especuladores, sin garantizar el combustible en surtidores.

Consultado sobre el porcentaje de inflación esperado, el vocero evitó dar una cifra al señalar que “sería especulativo e irresponsable soltar una cifra”, aunque señaló que “se han armado muchos escenarios”.

Argumentó que gran parte del efecto ya había sido asimilado por la población debido a las filas y la compra de diésel en el mercado negro a precios incluso superiores al internacional.

“Había un proceso especulativo muy duro y eso ya ha sido asimilado, en gran medida. Entonces, sí habrá algunos aspectos que se verán afectados, sí va a haber una afección, pero no va a ser un traslado completo, porque de alguna manera ya lo venía el pueblo boliviano sufriendo y asimilando”, dijo el vocero.