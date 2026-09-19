Manfred respalda las medidas para estabilizar el diésel y condena el despilfarro del MAS

El alcalde de Cochabamba y líder de Súmate-APB, Manfred Reyes Villa, apoyó este sábado todas las medidas que el Gobierno nacional implementa para estabilizar el precio del diésel en Bolivia y condenó los 20 años de “despilfarro” del Movimiento Al Socialismo (MAS), según un mensaje en sus redes sociales.

Manfred remarcó que “el país atraviesa una situación económica complicada, fruto de un gobierno de más de 20 años que ha despilfarrado nuestros recursos. Confiemos que, con la importación de crudo, las refinerías puedan procesar diésel y elevar la producción para que se pueda estabilizar el precio de este carburante”.

Y, anunció: “en Cochabamba, vamos a seguir impulsando las políticas públicas de apoyo y fomento a los sectores productivos, promoviendo la reactivación y el fortalecimiento económico”.

El líder de Súmate se pronunció respaldando las medidas que apuntan a estabilizar el precio y provisión del diésel en Bolivia, después de que el presidente Rodrigo Paz determinó eliminar la subvención del diésel y que se venda a precio internacional para acabar con las filas en los surtidores.