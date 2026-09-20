Cancillería concreta el retorno de víctimas del derrumbe en Brasil

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un operativo coordinado por el Consulado de Bolivia en Sao Paulo, concluyó ayer con la repatriación de los restos mortales de cuatro ciudadanos bolivianos fallecidos tras el colapso de un edificio en construcción en Brasil.



Los cuerpos arribaron al país la tarde del sábado, culminando así la asistencia consular activada desde el momento de la tragedia, señala la Cancillería en una nota de prensa.



El trabajo en territorio brasileño abarcó además un despliegue de solidaridad institucional y acompañamiento humano para con los familiares de las víctimas.



Junto a autoridades brasileñas se agilizaron los trámites legales y la asistencia directa a los afectados y se obtuvo en al menos 24 horas la declaración de óbito emitida por el Instituto Médico Legal (IML), resaltó la Cancillería.



La gestión, realizada también con los familiares de las víctimas, permitió registrar el fallecimiento ante el Cartorio (Registro Civil brasileño) y emitir las actas definitivas de defunción de manera gratuita.



También se coordinó con la empresa funeraria los trámites para asegurar el ingreso de los féretros de traslado de acuerdo con las normas sanitarias a los almacenes de Boliviana de Aviación (BoA) facilitando la inspección por parte de la Aduana de Brasil.



El Consulado informó que, a petición del padre, laniña fallecida de 11 años no será repatriada a Bolivia y será sepultada en Brasil por su nacionalidad. De los cuatro repatriados, dos serán sepultados en Cochabamba y otros dos en Oruro.