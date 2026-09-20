Cocaleros del trópico piden anular el decreto que quita la subvención y advierten con movilizarse

País
AGENCIAS
Publicado el 20/09/2026 a las 16h18
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Tras una reunión de emergencia, las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba pidieron anular el decreto que marca el fin de la subvención, tema que califican como una “imposición del Imperio”, según un reporte de Unitel.

Las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba realizaron una reunión de emergencia este sábado, donde determinaron movilizarse desde este lunes en rechazo al Decreto Supremo 5716 que establece la eliminación de la subvención del diésel, pidiendo también la anulación de la nueva política estatal.

“Nosotros rechazamos y repudiamos (el DS 5716). En reunión de emergencia se ha declarado estado de emergencia, en estado de movilización. Todas las organizaciones sociales no podemos permitir la imposición de extranjeros, la imposición del Imperio, que está afectando al pueblo boliviano”, manifestó un dirigente cocalero, según Unitel.

Además, indicó que el Gobierno “tiene que anular” el decreto, de lo contrario, “a partir del lunes, (están) obligados a movilizarse el pueblo boliviano”.

El dirigente señaló que varios sectores sociales ya se han pronunciado respecto a la eliminación de la subvención, y que otras organizaciones se están reuniendo y analizando la situación para tomar medidas.

“A partir del lunes vamos a tener otras estrategias de movilización para hacer respetar con este Gobierno”, remarcó.

El viernes en la noche, el presidente Rodrigo Paz emitió el Decreto Supremo 5716 que elimina la subvención del diésel, dejando que el carburante sea importado y comercializado a parámetros internacionales, iniciando con el precio de Bs 17,95.

 

 

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