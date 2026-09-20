Frente frío afectará a seis departamentos desde este lunes 21 de septiembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que, a partir de este lunes, habrá descensos bruscos de temperatura por el ingreso de un frente frío al país que se sentirá en seis departamentos.

“Se pronostica el ingreso de un frente frío al territorio boliviano, que ocasionará descensos bruscos de temperaturas entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales en cada región afectada”, informó la entidad mediante un aviso meteorológico de prioridad naranja.

El periodo de duración de este fenómeno será desde mañana lunes 21 hasta el miércoles 23 de septiembre y afectará a los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz.

En Tarija las provincias que sentirán este frente frío son: Gran Chaco y el este de O’connor; en Chuquisaca será en la provincia Luis Calvo; en Santa Cruz en las provincias de Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Germán Busch y Cordillera.

“Existe probabilidad de heladas en las provincias de Vallegrande, Florida y Manuel María Caballero”, alertó el Senamhi para el departamento cruceño.

Entre tanto, en Cochabamba el frente frío se sentirá en el noreste de las provincias Carrasco y Chapare. Mientras que en Beni afectará a las provincias de Marbán, Moxos, Cercado, Iténez, Mamoré, Yacuma y Ballivián.

Por último, en el departamento de La Paz los descensos de temperaturas estarán presentes en la provincia oeste de Madre de Dios.

El Senamhi emite una alerta de prioridad naranja cuando existe un nivel de amenaza importante por fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales del ser humano.