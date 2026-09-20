Leigue pide dejar atrás la calumnia y el pensamiento negativo del otro: “No nos hagamos la vida imposible”

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, exhortó este domingo a los fieles a dejar atrás los pensamientos negativos, la envidia y las calumnias, porque alimentar una visión negativa de los demás termina convirtiéndose en una forma de “hacerse la vida imposible”.

Durante su homilía, Leigue reflexionó sobre la envidia y la desconfianza que pueden surgir entre las personas e incluso hacia Dios, cuando se espera una recompensa por el tiempo y el esfuerzo dedicados a los demás.

El arzobispo sostuvo que la respuesta debe ser actuar con bondad y dejar de compararse permanentemente con quienes están alrededor.

“No nos miremos entre nosotros, pensando que hacemos mejor las cosas que los demás. Puede ser que los otros hagan mejor las cosas que yo. Lo importante es que yo esté ahí y haga lo que me corresponde y el Señor se encargará después de darnos lo que nos corresponda a nosotros”, afirmó.

Leigue pidió también abandonar la práctica de observar constantemente lo que hacen o dejan de hacer los demás, en lugar de concentrarse en su propio camino.

Consideró que muchas veces las personas tienen dificultades para reconocer la presencia de Dios porque están concentradas en juzgar las acciones ajenas.

En ese contexto, recordó un pasaje bíblico que aconseja a revisar sus propias conductas y pensamientos. “Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso su pensamiento que muchas veces van en contra del Señor. Esta palabra de Isaías creo que también nos toca a nosotros. Busquémoslo al Señor. Dejemos nuestros malos actos, esos pensamientos negativos, las calumnias, la manera de pensar mal del otro, hablar mal del otro”, manifestó.

El arzobispo insistió en que no corresponde convertir la vida comunitaria en una permanente comparación o competencia con los demás, porque todos forman parte de una misma comunidad.

“Estamos en la misma viña”, afirmó, al señalar que nadie debería asumir el papel de juez de los demás ni utilizar la calumnia para desacreditar a otra persona. “Dios es bueno y quiere que entre nosotros también seamos buenos, así como él nos quiere y nos ama, que entre nosotros también nos respetemos, que entre nosotros nos amemos”, concluyó Leigue.