Sánchez de Lozada reaparece y llama a la unidad del país para superar la crisis

El expresidente de Bolivia, Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada reapareció ante la opinión pública con un pronunciamiento publicado en los medios de comunicación denominado “Bolivia necesita la unidad del MNR”, en el que rescata el papel que desempeñó su partido en las pasadas crisis que soportó el país, como el gobierno del expresidente Víctor Paz Estenssoro.

"Hoy, cuando Bolivia enfrenta una crisis económica muy profunda, agravada por el desmoronamiento de sus instituciones, la exacerbación de rivalidades étnicas y regionales, la extensión de la pobreza y el crecimiento exponencial del narcotráfico y del crimen organizado, esas ideas cobran nuevamente vigencia como instrumentos no solo necesarios, sino imprescindibles, para enfrentar los problemas y vencerlos", señala el comunicado.

"Bolivia requiere con urgencia reconstruir sus instituciones, entre estas el sistema de partidos, del cual el MNR fue —y debería volver a ser— una parte sustantiva. Por esta razón, hoy me dirijo a los militantes del MNR pidiéndoles que el partido, que hoy confronta, como Bolivia, días difíciles, vuelva a izar las banderas que hicieron posible su nacimiento hace ya casi un siglo y se dirija al lugar que le ha señalado la historia", destaca.

Además, Sánchez de Lozada recordó los momentos complejos que enfrentó el MNR en 1952, 1985 y 1993, cuando el partido "ha actuado —dijo— con realismo, unidad, desprendimiento y poniendo la mira, sobre todo, en Bolivia".

Sánchez de Lozada radica en Estados Unidos desde la denominada “guerra del gas” de 2003. A sus, 96 años, el líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); también, llamó a los militantes a retomar el proyecto político con personajes con experiencia y nuevos aliados.