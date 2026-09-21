EEUU: Paz se reunirá con Marco Rubio, mandatarios, empresarios y organismos de financiamiento

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, inicia la semana en Estados Unidos con una intensa agenda de reuniones con mandatarios de diferentes países, empresarios extranjeros, organismos de financiamiento y ejecutivos de mecanismos de seguridad y lucha antidrogas, informó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

El jefe de Estado tiene esa amplia agenda en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York entre mañana martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre.

En una entrevista con Bolivia Tv, Aramayo indicó que el mandatario boliviano sostendrá este lunes una "reunión trascendental" con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

"Vamos a tener diferentes reuniones también con dignatarios de Estado; vamos a tener reuniones con los máximos ejecutivos de mecanismos de seguridad, de lucha antidrogas, de mecanismos de financiamiento para el desarrollo", agregó.

Además, la agenda incluye reuniones con empresarios, para mostrar las bondades que tiene Bolivia y conversar "de inversiones para innovar en la extracción y explotación de diferentes minerales respetando siempre el medioambiente".

"Va a tener también una ronda de medios, para que podamos llevar la voz de Bolivia en un momento en el que el mundo le reconoce a Bolivia la lucha por la democracia de forma pacífica sin represión", añadió.

Anunció también que una misión aterrizará en las próximas semanas en Bolivia con un equipo multinacional de Fuerzas Armadas de diferentes países "para ir fortaleciendo nuestra capacidad de seguridad".

"Entonces son encuentros trascendentales, la agenda está muy bien planificada, muy bien trabajada y naturalmente esto es llevar Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia", resaltó el ministro.

El presidente Paz viajó a EEUU el sábado para participar en la Asamblea General de la ONU. En este evento está previsto emitir su mensaje el jueves 24 de septiembre; sin embargo, previamente sostendrá una serie de reuniones bilaterales, informó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Según el portavoz, el mandatario boliviano "estaría ocho días fuera del país"; sin embargo, está en contacto permanente con las autoridades del Gobierno y hace un seguimiento a "todo lo que encargó hacer" gracias a la tecnología.