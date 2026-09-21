Hallan otro posible gato tilcayo en manos de una familia en Rurrenabaque

Descubren otro posible gato tilcayo (Leopardus tilcayo), en manos de una familia en Rurrenabaque, Beni. El hallazgo ocurre a pocos días de que los expertos registraran al felino como la primera especie de gato salvaje hallada en más de 100 años.

La familia asegura que ha criado a este posible segundo ejemplar durante más de tres años. Según videos difundidos en redes sociales, el felino cuenta con las mismas características que el tilcayo. Los pobladores pensaron, inicialmente, que se trataba de un gato común, pero dudaron al enterarse del reciente descubrimiento.

El tilcayo, de un tamaño similar al de un gato doméstico, pasó desapercibido durante años porque se le confundía con otros gatos salvajes.

Sin embargo, estudios de ADN demostraron que el animal pertenece a una categoría propia. Hasta el momento solo se conoce un ejemplar, el mismo fue encontrado hace años por un lugareño, quien lo crio como a un gato, pero al percatarse que era distinto lo llevó a un refugio.



