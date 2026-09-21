Paz encara en Estados Unidos una semana clave para Bolivia y anuncia nuevos acuerdos

Desde Estados Unidos (EEUU), el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó este lunes que esta semana será clave para el país, debido a que sostendrá importantes reuniones con mandatarios, representantes de gobiernos y empresarios de diferentes países, con quienes prevé concretar "una serie de acuerdos y pre acuerdos".

"Es una semana que es muy importante para Bolivia no solo por los contactos que tendremos con otras naciones, sino también viene un mundo empresarial. Viene una serie de acuerdos, pre acuerdo para aquello que tenemos como bandera principal: Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia", reveló en contacto con Bolivia Tv.

El jefe de Estado tiene esa agenda en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se llevará a cabo en Nueva York entre mañana martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre.

Por la mañana, Paz se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Luego tiene programado en su agenda, encuentros con presidentes y empresarios de otros países.

"Quieren saber qué cambios constitucionales vamos a hacer", mencionó.

El mandatario enfatizó que con estas reuniones bilaterales "se está abriendo Bolivia al mundo" para que la gente de otros países pueda saber qué oportunidades tiene y poder generar buenas relaciones con el país.

Esa "una visión de producción, de desarrollo, de economía para la gente; que es empleo, producción, que la economía crezca, que nos volvamos un país importante en el contexto continental", comentó.

El presidente Paz viajó a EEUU el sábado para participar en la Asamblea General de la ONU. En este evento está previsto que emitirá su mensaje el jueves 24 de septiembre; sin embargo, previamente sostendrá una serie de reuniones bilaterales.

"Nos hemos preparado bien todo este fin de semana para tener una agenda apretada justa (...). Lo importante es que la gente quiera escuchar de Bolivia y vean que estamos haciendo un esfuerzo enorme con normativas, con reglas claras, dando las señales adecuadas para que los bolivianos tengamos capacidad de asociarnos al mundo", enfatizó.

A diario sus reuniones toman "entre siete a ocho horas y un poco" para "poner a Bolivia en el mundo" y conseguir recursos para que los bolivianos puedan "desarrollar su sector, emprender, potenciar su negocio".

"Toda la semana es trabajar para poner Bolivia en el mundo. Cada vez que he salido al exterior siempre retorné (al país) con platita del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Corporación Andina de Fomento) o del Banco Mundial. Y volvemos a Bolivia para invertir en carreteras, hospitales, colegios, generar soluciones para la gente", remarcó.

De acuerdo con los datos oficiales, el mandatario boliviano "estaría ocho días fuera del país", pero en contacto permanente con las autoridades del Gobierno y haciendo un seguimiento a "todo lo que encargó hacer", gracias a la tecnología.