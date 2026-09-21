Policías y militares resguardan la vía La Paz - Oruro y otras rutas para evitar bloqueos

La Policía y las Fuerzas Armadas activaron este lunes un operativo combinado en la carretera que une a La Paz con Ouro y otras rutas estratégicas como el sector de Parotani en Cochabamba para contrarrestar posibles protestas por la eliminación de la subvención del diésel.

La red Unitel informó que, en Villa Remedios, en la carretera La Paz – Oruro existe un numeroso contingente de policías y efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Similar desplazamiento se registra en la carretera Oruro - Cochabamba y El Alto - Tiquina, en la ruta al lago Titicaca.

El operativo se enmarca en la segunda fase del Estado de excepción dispuesto por el Gobierno de Rodrigo Paz con aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La medida rige desde el fin de semana por 90 días más.

Cerca de la medianoche del viernes, Paz decretó el fin de la subvención del diésel y dio paso a la unificación del precio de este carburante para todos los consumidores con base en el precio internacional.

Algunos sectores campesinos y del transporte anunciaron protestas y movilizaciones contra esa decisión.