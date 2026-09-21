Rubio reafirma el apoyo de EEUU a Paz para las reformas en "combustibles, minería y energía"

El presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la autoridad norteamericana reafirmó el apoyo de su país pata las reformas en materia de "combustibles, minería y energía" que se busca implementar en el país.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Rubio compartió una imagen del encuentro, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En su mensaje, Rubio aseveró que la "relación crítica" con Bolivia es fundamental respecto a las políticas que implementa el Gobierno de Rodrigo Paz.

"Nuestra relación crítica con Bolivia es fundamental para los planes de Bolivia en cuanto al apoyo del Fondo Monetario Internacional, y la reforma de sus sectores de combustibles, minería y energía", afirmó.

El encuentro se da días después de que el Gobierno de Bolivia decidiera eliminar la subvención del diésel en el país, como parte de sus compromisos para acceder a un crédito de 1900 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y es que el pasado viernes, Paz promulgó el Decreto Supremo N° 5716, que fija en Bs 17,95 por litro (impuestos incluidos) el nuevo precio final regulado del Diésel Oíl en todo el país. La norma, firmada el 18 de septiembre, representa un salto de casi el 83% respecto al precio de Bs 9,80 que regía desde enero de 2026 para transportistas, particulares y consumidores en general bajo el Decreto Supremo N° 5516.

Cabe recordar, además, que el Gobierno se comprometió a levantar la subvención total a los combustibles - incluida la gasolina- durante el 2027.