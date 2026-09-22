ATT está abierta al diálogo con los choferes para encontrar un “punto en equilibrio”

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda informó este martes que están abiertos al diálogo con los choferes para encontrar un “punto de equilibrio” sobre los pasajes interdepartamentales tras el levantamiento de la subvención del diésel.

“La principal propuesta es dialogar. Entendemos que el incremento del precio del combustible afecta al sector del transporte y, por lo tanto, es necesario que nos sentemos para llegar a un punto de equilibrio en el cual el transporte no se vea perjudicado”, dijo Agreda a tiempo de indicar que tampoco se debe asignar toda la carga económica a los usuarios.

Explicó que se comunicó con representantes de la Confederación de Choferes de Bolivia, quienes le pidieron reunirse tras la culminación de su ampliado en Santa Cruz. “Les he expresado la absoluta voluntad del Gobierno y de la ATT para iniciar un diálogo que nos permita discutir de manera técnica el estado de situación del sector”, afirmó el director.

Sostuvo que el servicio es irregular y tienen el reporte de que algunos operadores están cobrando más, por lo que la ciudadanía debe denunciar ese incremento de manera formal para que se realice un proceso. “La ATT no ha autorizado ninguna subida de tarifas y ha desplegado a todo su personal en las terminales terrestres del país”, aseguró Agreda.

Los ciudadanos pueden presentar sus reclamos a través de diferentes canales habilitados por la ATT:

1.- Plataforma digital «Mi Reclamo», disponible las 24 horas del día, en https://mireclamo.bo/.

2- Call Center gratuito 800-10-6000, donde personal especializado brinda orientación y apoyo durante todo el proceso.

3.- Oficinas de la ATT a nivel nacional, incluyendo El Alto, en el Faro Murillo.

4.- Puntos de atención de la ATT instalados en terminales terrestres y aeroportuarias, donde funcionarios de la Autoridad brindan orientación permanente, reciben consultas y apoyan a los usuarios en la presentación de sus reclamos cuando corresponda.