Bolivia acoge encuentro militar de seis países sobre seguridad regional

País
AGENCIAS
Publicado el 22/09/2026 a las 15h44
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Delegaciones de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participan desde este martes en La Paz de un taller multinacional de tres días sobre control de multitudes y manejo de crisis, organizado por el Ministerio de Defensa.

El encuentro reúne a expertos, autoridades y miembros de las Fuerzas Armadas de los seis países para compartir experiencias y procedimientos relacionados con la gestión de disturbios y situaciones de crisis. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer la cooperación y las capacidades de seguridad frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que el intercambio busca mejorar la preparación de los países participantes, pero remarcó que esa capacitación no está orientada a la confrontación con la población.

“Prepararnos mejor no significa prepararnos para confrontar a nuestra población”, afirmó.

La actividad cuenta con el respaldo de Estados Unidos y se desarrolla en un momento de mayor cooperación de Bolivia con Washington en materia de seguridad. En junio, ambos países suscribieron una carta de acuerdo que contempla hasta $us 20 millones en cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado para fortalecer las capacidades bolivianas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Bolivia también confirmó en junio su permanencia en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación en seguridad que reúne a varios países del continente y que tiene entre sus objetivos la coordinación frente al crimen organizado y el narcotráfico.

La Embajada de Estados Unidos señaló que el taller se desarrolla bajo la Coalición Anti-Cárteles de las Américas (A3C) y que los participantes compartirán experiencias para gestionar disturbios y precautelar la seguridad de la población.

 

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