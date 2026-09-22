Paz desde EEUU: “Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con platita”

El presidente Rodrigo Paz afirmó desde Estados Unidos que cada vez que sale del país retorna con “platita” y aseguró que los recursos que gestiona en el exterior están destinados a la población y no al Estado.

“Toda la semana es trabajar para poner Bolivia en el mundo. Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con platita, siempre llego del BID o de la CAF o del Banco Mundial. Volvemos en Bolivia para invertir en carreteras, hospitales, colegios, generar aquello que soluciones para la gente, no para el Estado”, dijo Paz a BTV.

Paz se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inició este martes. El próximo jueves, el mandatario realizará su intervención ante la misma.

El Presidente sostuvo que su viaje a Estados Unidos tiene como objetivo gestionar recursos para Bolivia y remarcó que, a diferencia de anteriores gestiones, ahora el Estado deja de tener la “preponderancia”.

“Antes teníamos un Estado que conseguía plata para el Estado, ahora lo que estamos haciendo es conseguir recursos porque sabemos los momentos difíciles que estamos viviendo, sabemos el cambio estructural de la economía que estamos haciendo. El Estado ya no tiene la preponderancia es la gente”, resaltó.

Este lunes, Paz se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Durante esta jornada, el primer mandatario informó que continúa con su agenda en ese país.

“Continuamos con nuestra agenda en la sede de las Naciones Unidas - Nueva York participando en espacios de diálogo sobre democracia y desarrollo. Ser parte de la Cuarta Conferencia CAF-PNUD sobre Gobernanza para el Desarrollo es una oportunidad para compartir nuestra visión de una Bolivia que fortalece sus instituciones, recupera la confianza y construye un futuro con más oportunidades para todos”, publicó.