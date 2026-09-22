Policías y militares vigilan carreteras ante amenaza de bloqueo de sectores

Integrantes de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) se desplazaron a las rutas troncales del departamento de La Paz y del país para evitar posibles protestas por la eliminación de la subvención del diésel.

La red Unitel llegó al sector de Villa Remedios, en la carretera La Paz - Oruro, donde se ha instalado un numeroso contingente de policías y efectivos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Similar desplazamiento se registra en la carretera Oruro - Cochabamba y El Alto - Tiquina, en la ruta al lago Titicaca.

En Cochabamba en la ruta hacia Oruro -La Paz, también están presentes las patrullas militares y policiales para resguardar la vía.

Sectores

En tanto, al menos cinco sectores entre ellas la COB, choferes, transporte pesado, cisterneros y las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba rechazaron la eliminación de la subvención. Dichas organizaciones preparan ampliados y medidas de presión a partir hoy.

La primera reacción llegó desde el transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno restituir el precio del diésel de Bs 9,80.

Su ejecutivo, Víctor Tarqui, convocó a un ampliado nacional con la participación de las federaciones y de las distintas modalidades del transporte para definir las acciones que asumirá el sector.

Transporte

El transporte pesado nacional e internacional anunció que analizará medidas de presión. El presidente de la Central de Transporte Pesado Freddy Cruz anticipó la convocatoria a ampliados para definir acciones.

A este reclamo se sumaron los cisterneros, que adoptaron una medida directa: suspendieron el carguío y descargue de combustibles en todo el país y exigieron una reunión con el presidente Paz.

La COB

La COB rechazó la eliminación total de la subvención y advirtió que la medida afectará la economía de las familias trabajadoras y podría elevar el costo de la canasta básica y convocó a un ampliado de emergencia.

Además, la Coordinadora de las Seis Federaciones se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones.

Los dirigentes demandan al Gobierno dejar sin efecto la medida y cuestionan el impacto del incremento sobre los pequeños productores, transportistas y otros sectores de la población.

Cerca de la medianoche del pasado viernes, Paz decretó el fin de la subvención del diésel y dio paso a la unificación del precio de este carburante para todos los consumidores con base en el precio internacional.

El Gobierno recordó que rige el Estado de excepción y no permitirá protestas fuera de la ley.