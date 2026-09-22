Se dispara el precio del pollo y del pasaje en flota; advierten con alza del pan

País
Redacción Central
Publicado el 22/09/2026 a las 8h42
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Los consumidores han comenzado a sentir los primeros efectos de la eliminación de la subvención del diésel para su venta al precio internacional, principalmente, en los mercados debido al alza de los productos de primera necesidad, como la carne de pollo, el aceite, los abarrotes y las verduras.

La carne de pollo, una de las más económicas y accesibles, subió en un solo día al menos Bs 5, el kilógramo debido a que se incrementó de Bs 17 a 22 en Cochabamba, según un recorrido por los mercados.

Ante esta situación, la Intendencia Municipal activó controles en los principales centros de abasto para evitar el aumento desmedido del precio en los artículos de primera necesidad.

Los panificadores independientes además advirtieron con subir el pan de batalla de Bs 60 centavos a 80 para su venta final al consumidor en Bs 1 con el argumento del alza del diésel.

Transporte y buses

La Defensoría del Pueblo verificó 61 rutas en 19 terminales del país y pidió controles sobre las tarifas. La ATT ya recibe reclamos de usuarios y anunció una reunión con el transporte para este martes en Cochabamba.

Los precios de los pasajes interdepartamentales e interprovinciales registraron incrementos de hasta 125% en distintas rutas del país tras el aumento del precio del diésel, según una verificación realizada por la Defensoría del Pueblo en 19 terminales de los nueve departamentos.

El operativo alcanzó 61 rutas, donde funcionarios defensoriales compararon las tarifas actuales con los precios registrados antes del incremento del combustible. El mayor aumento fue identificado en la ruta Yacuiba-Tarija, donde el pasaje pasó de Bs 40 a Bs 90, una variación del 125%.

En Cochabamba, la Defensoría reportó un incremento promedio del 81%. Entre los casos observados está la ruta Cochabamba-Sucre, cuyo pasaje pasó de Bs 123 a Bs 250, mientras que en Oruro el promedio alcanzó 58%, con un aumento de Bs 60 a Bs 120 en la ruta Oruro-Cochabamba.

Santa Cruz

El transporte urbano cruceño plantea elevar de Bs 3 a Bs 6 el pasaje para mayores, en una propuesta que será presentada al alcalde Manuel Saavedra con miras a abrir un debate técnico sobre una nueva estructura tarifaria, según reportó  el dirigente Mario Guerrero, del Sindicato de Transporte 4 de noviembre.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ‘Mamén’ Saavedra, informó que el municipio y el sector de transporte urbano (micros) analizarán esta semana la estructura de costos del servicio público para determinar si corresponde modificar la tarifa.

Repliegue

La población se vio sorprendida anoche con la falta de unidades de transporte, principalmente, micros.

Ante esta situación se formaron filas en las esquinas con personas que esperaban el micro que utilizan regularmente para volver a sus hogares. El repliegue se debió a la decisión de las unidades de no prestar servicio hasta tener una nueva tarifa.

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